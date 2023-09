Katarzyna Bosacka od lat uczy Polaków tego, jak zdrowo się odżywiać oraz jak mądrze kupować. Jest prowadzącą programów, takich jak "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję". Oprócz tego działa w mediach społecznościowych i ma swój kanał na YouTubie "EkoBosacka". Prezenterka często analizuje składy produktów czy dzieli się przepisami. Teraz ujawniła, co jest najważniejsze w przygotowywaniu kanapek.

Katarzyna Bosacka radzi, jak przygotowywać kanapki do szkoły lub pracy

Katarzyna Bosacka w nagraniu na Instagramie apeluje, aby zwracać przede wszystkim uwagę na pieczywo. Niestety to wypiekane w supermarketach nie zawsze jest najlepszej jakości. "Pamiętajcie, że w kanapce najważniejsze jest dobre pieczywo, żeby było zdrowe, więc jeśli bułka to albo grahamka, albo szpinakowa, albo orkiszowa, albo po prostu żytnia na zakwasie" - mówi. Bosacka radzi, jakich składników używać, aby kanapka była pełnowartościowa. "Do tego dużo białka, twaróg, ryba, mięso chude, chuda wędlina, jajko i bardzo dużo warzyw" - dodała.

Fani zwrócili jednak uwagę, że bardzo trudno znaleźć dziś w sklepach dobre pieczywo. Piszą o tym w komentarzach pod nagraniem. "Żeby pieczywo było naprawdę dobre i zdrowe trzeba kupować je w piekarenkach albo samemu piec. Wtedy wiadomo, co się je", "Tak, tylko zdrowego pieczywa ze świecą szukać. Że na zakwasie? Z ziarnami? Żytnie? E tam. Zakwas przeważnie dodają martwy, aby tylko był podany w składzie na opakowaniu, a lecą na spulchniaczach i polepszaczach. Zdrowe ziarna? Większość ziaren i orzechów na rynku jest zjełczała. Już samo to jest trucizną, a po upieczeniu to się tylko potęguje. Żytnie? I co z tego, jeśli to nawet prawda? Ale na spulchniaczach i polepszaczach" - czytamy. Macie podobne zdanie?

Katarzyna Bosacka się rozwodzi. Podziękowała za wsparcie

Niedawno portal Plejada poinformował, że Katarzyna Bosacka rozstała się z Marcinem Bosackim. Polityk miał zostawić żonę po 26 latach. Ekspertka od zdrowego odżywiania w końcu wypowiedziała się na ten temat na Instagramie, dziękując za wsparcie. "Chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie słowa wsparcia i otuchy w tych ciężkich dla mnie chwilach. Przepraszam, że nie mogę wszystkim odpowiedzieć osobiście. Dziękuję za tysiące lajków, przytulasów i serduszek. Za zaproszenia do Gdyni, Krakowa, na Mazury, do Dublina, Waszyngtonu, Helsinek, Brukseli, Austin, Toronto, Paryża, Ottawy. Dzięki wam łatwiej mi było poprawić koronę i iść naprzód. Dobrze, że jesteście!" - pisała.