Julia Wieniawa ma z pewnością zawrotne tempo życia. Do długiej listy zadań i obowiązków młoda gwiazda niedawno dorzuciła kolejne zajęcie, bo już niedługo pojawi się w roli jurorki w programie "Mam Talent!". Mimo natłoku zajęć jeszcze przed rozpoczęciem najgorętszego sezonu w branży wybrała się na krótkie wakacje. Tym razem Julia zdecydowała się na babski wyjazd i poleciała na urlop z przyjaciółkami, a jej ukochany został w Warszawie. Wygląda na to, że chwilowa rozłąka wpłynęła na nich bardzo dobrze. Na lotnisku przywitali się jak stęsknieni za sobą bohaterowie najlepszej komedii romantycznej.

Zobacz wideo Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wspólnie szaleją na koniach

Julia Wieniawa rzuciła się na Nikodema. Tak powitał ją po powrocie z wakacji

Julia Wieniawa ostatnie dni spędziła w jednym z greckich kurortów z przyjaciółkami. Jeszcze przed wyjazdem aktorka zafundowała sobie drastyczne cięcie i radykalnie zmieniła fryzurę. Miała ku temu ważny powód. "Jak Wam się podobam w nowej odsłonie? Tak krótko jeszcze nie było. Ścięcie włosów zostało zrobione na potrzeby nowego filmu, na którego plan wchodzę już niebawem" - podkreśliła na Instagramie. Na Rodos bawiła się wyśmienicie i do sieci wrzucała wakacyjne zdjęcia zrobione nad basenem.

Uśmiechnięta, wypoczęta i naładowana nową energią Julia Wieniawa właśnie wróciła do Polski. Na lotnisku czekała na nią wyjątkowa niespodzianka. Jej ukochany Nikodem Rozbicki przywitał ją bukietem świeżych kwiatów. Trudno o lepszy powrót do kraju. Podekscytowana Julia wskoczyła na ukochanego i podziękowała mu serią soczystych całusów. Jak się okazuje, to nie wszystko, bo Nikodem pomyślał też o przyjaciółkach swojej ukochanej, które także dostały kwiaty. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie rok temu para zdecydowała się rozstać.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki fot. instagram.ocm/juliawieniawa

Julia Wieniawa w "Mam talent!". Ma apetyt na jeszcze więcej

Kiedy w mediach ogłoszono, ze to właśnie Julia Wieniawa zostanie nową jurorką "Mam talent!" opinie były mocno podzielone. Aktorka zapowiedziała, że poważnie podchodzi do tego zadania. "Obiecuję, że stanę na wysokości zadania i postaram się mądrze podejmować decyzje wraz ze wspaniałymi Agnieszką Chylińską i Marcinem Prokopem" - podkreśliła na Instagramie. Zapytaliśmy Julię, czy angaż do programu oznacza przerwę w karierze aktorskiej i muzyce. Jak się okazuje, bynajmniej. Młoda gwiazda dopiero się rozkręca. "A czemu ma to być stop? To tylko kop do działania dalej!" - stwierdziła. Będziecie oglądać Julię w "Mam talent"?