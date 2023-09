Niedawno premierę miał nowy singiel i teledysk Honoraty Skarbek do piosenki "Summer Love". Gwiazda w clipie występuje w stylizacjach, w których widać, że może pochwalić się imponującą formą. W rozmowie z Plotkiem ujawniła, jak wygląda jej dieta i czego unika. Opowiedziała też o tym, jak wyglądają jej treningi. Skarbek przestrzega kilku prostych zasad.

Honorata Skarbek opowiedziała o swojej diecie. Najważniejszy jest balans

Honorata Skarbek przestrzega zasad diety, która ostatnio jest modna wśród gwiazd. Chodzi o post przerywany. Stosuje go m.in. Julia Wieniawa czy Anna Lewandowska. Taka dieta cechuje się tym, że w tzw. "oknie żywieniowym", które trwa zazwyczaj kilkanaście godzin w ciągu doby, nie spożywa się żadnych posiłków.

Nauczyłam się słuchać swojego organizmu, co jest dla mnie kluczowe jeśli chodzi o dbanie o swoje zdrowie, a przy okazji o sylwetkę. Staram się trzymać zasad postu przerywanego, który najlepiej wpływa na moje samopoczucie, metabolizm jak i również zdrowie. Wybieram głównie produkty białkowo-tłuszczowe - powiedziała.

Piosenkarka dodała, że pozwala sobie na mniej zdrowe produkty, bo chce zachować zdrowy balans. "Nigdy nie sięgam po słodkie, gazowane napoje i piję kilka litrów wody dziennie, ograniczyłam spożywanie alkoholu do minimum. Na szczęście nigdy nie ciągnęło mnie również do słodyczy, więc na co dzień nie muszę ze sobą walczyć, a jeśli mam ochotę na pizzę, lody czy lampkę wina, to pozwalam sobie na to. Najważniejsze to zachować zdrowy balans między swoją głową, organizmem i stylem życia. Sposób odżywiania powinien stać się zdrowym nawykiem, a nie rygorystycznymi zasadami".

Honorata Skarbek ma także listę produktów, których unika ze względu na problemy zdrowotne. "Z racji tego, że odkąd pamiętam, zmagam się z problemami trawiennymi, staram się unikać produktów, na które stwierdzono mi alergie pokarmowe, jak i również te, które są uznawane za ciężkostrawne. Unikam przede wszystkim glutenu, laktozy i cukru. Od tylu lat stało się to częścią mojego życia, więc nie traktuję tego jak wyrzeczenia, tylko jako część mojego lifestyle i dbania o siebie, przez co czuję się po prostu lepiej, a 'efektem ubocznym' jest wysportowana sylwetka, która ma dla mnie tak naprawdę drugorzędne znaczenie" - zapewniła.

Honorata Skarbek dużo spaceruje. Jak często jest na siłowni?

Sport pełni ważną rolę w życiu Honoraty Skarbek i nie wyobraża sobie ona życia bez aktywności fizycznej. Gwiazda stawia na długie spacery i treningi na siłowni. Oprócz tego wprowadziła kilka nawyków, dzięki którym jeszcze więcej się rusza. Wystarczy zrezygnować od czasu do czasu z jazdy samochodem czy windą.

Kocham sport i jestem związania z nim od dziecka. Regularnie chodzę na siłownie od dwóch do czterech razy w tygodniu, gdzie wykonuję na zmianę treningi siłowe oraz cardio. Poza tym codziennie robię po kilka kilometrów na spacerach z moim psem, zamiast windy zazwyczaj wybieram schody, a na krótkich odległościach, kiedy pozwala mi na to czas i pogoda, nie korzystam z samochodu. Najważniejsze dla mnie jest to, że uwielbiam wysiłek fizyczny, sport to zdrowie dla ciała i ducha, a samopoczucie po wysiłku, warte każdej kropli potu! - powiedziała Plotkowi.

Honorata Skarbek śpiewa od dziecka. Popularność w sieci zdobyła początkowo jako blogerka. W 2011 roku ukazała się jej pierwsza płyta. Obecnie na koncie ma cztery albumy studyjne. 31 sierpnia 2023 roku premierę miał nowy singiel i teledysk wokalistki "Summer Love", którego możecie posłuchać poniżej. Po więcej zdjęć piosenkarki zapraszamy do galerii na górze strony.