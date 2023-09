Trwa 80. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Na wydarzenie wybrała się także spora reprezentacja Polaków. Na czerwonym dywanie pojawiły się już m.in. Anna Lewandowska i Małgorzata Kożuchowska. Na tym nie koniec. Naszą uwagę przykuła Monika Olejnik, która podczas festiwalu zaprezentowała już kilka kreacji. O ich ocenę postanowiliśmy spytać redakcyjnego eksperta, Michała Musiała.

Monika Olejnik zachwyciła na czerwonym dywanie w Wenecji. "Było bardzo światowo"

Michał Musiał to nie tylko redaktor Plotka, ale także stylista fryzur i ekspert modowy. Okazuje się, że styl, który Monika Olejnik prezentuje podczas Festiwalu w Wenecji, przypadł mu do gustu. Na czerwonym dywanie dziennikarka olśniła w długiej czarnej sukni bez ramiączek o gorsetowym kroju. Do stroju dopięła także symboliczną ukraińską flagę. Na wypadek chłodu wzięła ze sobą kremową marynarkę z aplikacjami w kształcie róż.

Jak takie wydanie dziennikarki ocenia Michał Musiał? To zdecydowanie aplauz dla Olejnik. "Uwagę zwracały odważne prześwity na linii bioder i długie kolczyki. Optycznie wysmukliły one sylwetkę. Modowego charakteru dodawał jasny żakiet z aplikacjami. Było bardzo światowo" - podkreślił nasz redakcyjny kolega. Na kolejne wyjście dziennikarka postawiła na kontrastową stylizację. Pojawiły się też bardziej fantazyjne zdobienia.

I wtedy weszła ona - cała na biało. Monika Olejnik założyła długą spódnicę ze sztywnego materiału, która ozdobiona była kwiatowymi aplikacjami. Na górę dziennikarka wybrała top z głębokim dekoltem. Z całą pewnością nie było tu miejsca na nudę - stwierdził Michał Musiał.

Monika Olejnik przechadza się po Wenecji. Tak postawiła "kropkę nad i"