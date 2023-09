Mama Ginekolog kilka miesięcy temu znalazła się w centrum "afery kolejkowej". Chodziło o to, że publicznie przyznała się do przyjmowania rodziny i znajomych poza kolejką w gabinecie NFZ. Musiała zapłacić karę i na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych, jednak wróciła i dalej dzieli się z fanami szczegółami życia zawodowego, jak i prywatnego. Obecnie przebywa w Szwajcarii, a na jej koncie możemy zobaczyć zdjęcia i nagrania zapierających dech w piersiach, górskich widoków. Mama Ginekolog opublikowała też fotografię w stylizacji, przez którą wywołała się dyskusja. Chodziło przede wszystkim o torebkę od projektanta oraz jej cenę.

REKLAMA

Zobacz wideo Ida Nowakowska o aferze z Mamą Ginekolog

Mama Ginekolog pozuje w lesie z torebką Louis Vuitton. "Odpuść już"

Wszystko zaczęło się od zdjęcia, które Nicole Sochacki-Wójcicka opublikowała na Instagramie. Ma na sobie wygodny strój, składający się z legginsów i sportowych butów. Uwagę zwraca jednak przewieszona przez ramię torebka Louis Vuitton.

"Dawajcie tytuł do tego zdjęcia" - sprowokowała fanów.

Sama również w komentarzu napisała propozycję tytułu. "Mama Ginekolog chodzi po górach z torebką za 18 TYSIĘCY zł" - brzmiał. Nie wszystkim jednak spodobał się ten żart. "Nicole odpuść już te torebki, było na rejsie, wszyscy już wiemy, ile taka torebka kosztuje", "Klasy nie można kupić niestety". Lekarka-infuencerka jednak nie ma zamiaru przestać. "Niestety nie jest to raczej możliwe, że przestanę. To zbyt duże moje zainteresowanie i hobby w postaci tworzenia kolekcji" - napisała. Inni też skrytykowali strój, który według nich jest nieodpowiedni na taką wycieczkę. "'Tak źle jeszcze nie było'. Ani to śmieszne, ani zabawne. Raczej przerażające, że osoba, która wybiera się, bądź co bądź, na górski szlak idzie w nieodpowiednich butach i totalnie nieprzygotowana, ale pokazuje to ludziom, bo grunt, żeby się sprzedało i lajki klikały". Na ten komentarz Mama Ginekolog również zdecydowała się odpowiedzieć.

Że ja sobie potrafię żartować z samej siebie, nie znaczy, że jestem '"nieprzygotowana w góry" - życzę ci, abyś w życiu tylko tak "nieprzygotowane" osoby jak mnie spotkała.

Mama Ginekolog o cenach torebek

Mama Ginekolog postanowiła sprawdzić, ile obecnie kosztuje torebka ze zdjęcia, którą dostała w prezencie od męża kilka lat temu. Zaskoczył ją wzrost ceny. "Specjalnie sprawdziłam, ile ta torebka kosztuje teraz. Ona kosztuje ponad dwa razy tyle niż wtedy, gdy ja ją kupiłam, znaczy Kuba ją kupił, pamiętam. To było tak, że byliśmy w Miami i to była taka torebka, którą ja chciałam i ona kosztowała 1700 dolarów w 2017 roku. A teraz kosztuje minimum 3500-4000. Nie wiedziałam o tym, że ta torebka tak wzrosła w cenie, natomiast ostatnio myślałam o tym, żeby zrobić wam jakiś filmik o torebkach i pokazać moją kolekcję" - powiedziała. Więcej zdjęć z wycieczki Mamy Ginekolog znajdziecie w galerii na górze strony.