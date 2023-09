Caroline Derpieński i Marcin Hakiel będą gośćmi w programie Kuby Wojewódzkiego już we wtorek 5 września. Zaproszenie celebrytki do show wywołało sporo kontrowersji. Do bojkotu programu nawoływała Aleksandra Popławska, a poparły ją Edyta Pazura i Karolina Korwin Piotrowska. "Oburza cię ten wybór? Nie klikaj! Nie oglądaj! Nie zwiększaj oglądalności" - pisała aktorka w relacji na Instagramie. W sieci pojawiły się już zdjęcia i nagrania z odcinka, z których wynika, że Hakiel i Derpieński raczej pałają do siebie sympatią. Więcej na ten temat zdradziła celebrytka w rozmowie z Plotkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Caroline Derpienski o toksycznej relacji z miliarderem

Caroline Derpieński o Marcinie Hakielu: Jest bardzo inteligentnym facetem

O Marcinie Hakielu ostatnio jest głośno w mediach ze względu na perturbacje w życiu prywatnym. Tancerz rozwiódł się z Katarzyną Cichopek i ujawnił powody rozstania. Później spotykał się z tajemniczą Dominiką, jednak ten związek też nie przetrwał. Caroline Derpieński w rozmowie z Plotkiem bardzo pozytywnie wypowiedziała się o Hakielu.

Hakiel wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nie jest wcale zagubioną osobą z parciem na szkło, jak niektórzy mówią, tylko jest bardzo inteligentnym facetem, idącym do przodu. Kulturalny, zabawny i miły.

Na pytanie, czy jej imponuje, zaprzeczyła z tego względu, że udaje się to jedynie partnerowi celebrytki. "Na pytanie o imponowanie nie ma sensu odpowiadać, bo żaden facet na świecie mi nie imponuje niczym, oprócz mojego partnera".

Wojewódzki, Hakiel i Derpieński tańczą do "Chłopców radarowców"

W sieci pojawiły się już zabawne nagranie z wizyty Hakiela i Derpieński u Wojewódzkiego. Zatańczyli wspólnie do piosenki "Chłopcy radarowcy", która stała się wiralem na TikToku. Internauci komentują filmik, nie szczędząc słów krytyki. "Ruchy jak u kuzyna w remizie na potańcówce w 2005 roku", "Wiejskie wesele", "Nie mogę tego przegapić", "Taki to będzie poziom", "Muzyka w sam raz na poziom programu" - piszą. Będziecie oglądać nowy sezon show Kuby Wojewódzkiego? Po więcej zdjęć Hakiela i Derpieński z showmanem zapraszamy do galerii na górze strony.