Anna Lewandowska i Małgorzata Kożuchowska obecnie przebywają w Wenecji, gdzie zostały zaproszone z ramienia marki kosmetycznej na tegoroczny festiwal filmowy. Dało im to okazję do spędzenia razem czasu, czym chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Były już poranne pozdrowienia, zdjęcia zza kulis wydarzenia, a teraz wybrały się na wspólny trening. Żona Roberta Lewandowskiego dała aktorce niezły wycisk. Tak wyglądała chwilę po zakończeniu ćwiczeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o aktywności fizycznej w ciąży

Małgorzata Kożuchowska ćwiczy z Anną Lewandowską

Małgorzata Kożuchowska skorzystała z okazji i dołączyła do Anny Lewandowskiej podczas treningu, czym z początku tajemniczo podzieliła się na InstaStories. Udostępniła ankietę, gdzie zapytała: "Dokąd idę?" i dała fanom możliwość wyboru trzech opcji - na basen, na trening czy na śniadanie. Szybko dowiedzieli się, jaka była prawda.

Hardcore. Ale "twardym trzeba być, a nie miętkim" - pisała Małgorzata Kożuchowska na InstaStories.

Małgorzata Kożuchowska na treningu z Anną Lewandowską Instagram @annalewandowska

Relację udostępniła na swoim profilu Anna Lewandowska. Trenerka fitness pochwaliła koleżankę i przyznała, że bardzo dobrze sobie poradziła. "Twarda sztuka z Gosi" - zdradziła Anna Lewandowska. Zdjęcia z treningu Lewandowskiej i Kożuchowskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska zaserwowała Małgorzacie Kożuchowskiej mocny trening

Anna Lewandowska od czasu do czasu organizuje obozy sportowe, a także posiada aplikację z planami treningowymi, skąd możemy się dowiedzieć, że nikogo na nich nie oszczędza. Na InstaStories zdradziła, że podczas ćwiczeń z Małgorzatą Kożuchowską postawiła na bieg i lekkie obciążenia. "Workout done! (dop. red. pol. trening zakończony). Dzisiaj 45-minutowy trening z lekkim obciążeniem, a potem bieganie. Kocham ten stan potreningowy!" - podsumowała Anna Lewandowska.

Małgorzata Kożuchowska to nie jedyna celebrytka, która miała okazję ćwiczyć z Anna Lewandowską. Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek w rozmowie z Plotkiem wróciła wspomnieniami do jednego z obozu. Po powrocie była wykończona. "To jest niezwykłe miejsce, niezwykłe przeżycie. Polecam każdej kobiecie myśli o czymś, co mogłaby zrobić dla siebie. [...] To, co jest najważniejsze w tym spotkaniu kilkudniowym to atmosfera, w której przebywasz. Przebywasz z dużą ilością dziewczyn, które przyjechały w dokładnie takim samym celu jak ty, które niezwykle się wspierają, które łączy to, że przechodzą przez ten bardzo trudny obóz, więc wszystkie wyjeżdżamy stamtąd zmordowane fizycznie, ale bardzo podbudowane psychicznie."