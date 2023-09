Małgorzata Kożuchowska z całą pewnością należy do gronka kobiet, dla których wygląd odgrywa bardzo ważną rolę. Popularna aktorka często stawia na modowe i odważne stylizacje. Rzadko zdarzają jej się wpadki. Można je praktycznie policzyć na palcach jednej ręki. Kożuchowska podczas pobytu we Włoszech nieraz zachwyciła nienagannym wyglądem. Na pokaz domu mody Armani wybrała zwracający uwagę garnitur. Kobaltowy odcień niebieskiego doskonale współgrał z jej urodą. Przysłowiowy "efekt wow" został osiągnięty.

Małgorzata Kożuchowska tym razem zrezygnowała z eleganckiej sukienki. Zamieniła ją na zwracający uwagę garnitur

Na instagramowym koncie Małgorzaty Kożuchowskiej od jakiegoś czasu jest naprawdę gorąco. Aktorka regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści. Dzieli się w ten sposób ze swoimi fanami informacjami z życia prywatnego. Podczas pobytu we Włoszech Kożuchowska postawiła sobie poprzeczkę niezwykle wysoko. Stylizacje, na które stawia, dopracowane są do perfekcji. Nie ma w nich miejsca na przypadek. Na pokaz domu mody Armani serialowa Hanka założyła bardzo elegancki garnitur w energetyzującym odcieniu niebieskiego. Wyglądała po prostu obłędnie.

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła stylizacją podczas pokazu mody. Niby klasycznie, a jednak z pazurem

Na pokaz domu mody Armani Małgorzata Kożuchowska wybrała trzyczęściowy, kobaltowy garnitur z weluru. Szerokie, dotykające ziemi spodnie świetnie wpisały się w aktualne trendy. W połączeniu z dopasowaną kamizelką nadały sylwetce doskonałych proporcji. Odsłonięte ramiona optycznie wysmukliły aktorkę i spowodowały, że było naprawdę kobieco. Trzymana w ręku marynarka również zwracała uwagę. Jej czarne klapy świetnie wpisywały się w rangę eventu. Gwiazda polskiego kina zrezygnowała z dodatków. Zamiast tego wolała wybrać czerwoną szminkę i elegancko zaczesaną fryzurę. Trzeba przyznać, że Kożuchowska wyglądała bardzo stylowo. Więcej zdjęć Małgorzaty Kożuchowskiej w kobaltowym garniturze w galerii na górze strony.



