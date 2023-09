Projektantka oceniła kreację ślubną Ewy Wachowicz. "Bez przepychu"

Ewa Wachowicz z całą pewnością ma powody do radości. W sobotę oficjalnie wstąpiła w związek małżeński. Uroczystość do końca trzymała w tajemnicy i mało kto o niej wiedział. Prezenterka zdecydowała się na bardzo klasyczną suknię ślubną, w której wyglądała naprawdę dobrze. Wszystko było bardzo poprawne i tak naprawdę nie było się do czego przyczepić. Na facebookowym profilu Doroty Wolff pojawiła się obszerna ocena stylizacji panny młodej. Projektantka zdobyła się na niezwykle szczere spostrzeżenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Wachowicz intensywnie trenuje na siłowni

Projektantka wzięła pod lupę suknię ślubną Ewy Wachowicz. W mediach społecznościowych napisała, co tak naprawdę myśli

Projektantka na Facebooku napisała, co myśli o kreacji ślubnej Ewy Wachowicz. Okazuje się, że przypadła jej do gustu. Doceniła prostotę i delikatność formy. Patrząc na zdjęcia nowożeńców, trudno się nie zgodzić. Prezentowali się po prostu kwitnąco. Uśmiechy nie schodziły z ich twarzy.

Ewa Wachowicz i Sławomir Sulima Kowalewski. Subtelnie, z gracją i bez przepychu. Suknia ślubna to wymarzona kreacja panny młodej i nie podlega dyskusji, bo najważniejsze jest, żeby panna młoda czuła szczęście. Każda panna młoda ma swoją wizję, sen, marzenie. Trzeba przyznać, że ten "sen" ma własną drogę. Para wygląda cudownie - napisała na swoim facebookowym koncie Dorota Wolff.

Ewa Wachowicz zachwyciła Dorotę Wolff. Suknia ślubna prezenterki zrobiła wrażenie na projektantce

Ewa Wachowicz wstąpiła w związek małżeński w sobotę. Powiedziała "tak" Sławomirowi Kowalewskiemu. Zakochani od dawna tworzyli szczęśliwy związek. W końcu postanowili go sformalizować. Przypieczętowali swoją miłość pięknymi, ponadczasowymi obrączkami. Na zdjęciach prezentowali się naprawdę uroczo. Widać, że łączy ich prawdziwa miłość. Świeżo upieczony małżonek Ewy Wachowicz również obecny jest w świecie mediów. Doskonale odnajduje się w zawodzie dziennikarza i widać, że sprawia mu to przyjemność. Jest o dwa lata młodszy od swojej wybranki. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

Ewa Wachowicz Fot. Instagram.com/ewawachowicz