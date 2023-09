Agata i Piotr Rubikowie od niedawna układają sobie na nowo życie. Para wraz z dziećmi przeprowadziła się do słonecznego Miami, gdzie zamieszkali w apartamencie przy samej plaży. Póki co mają na głowie jeszcze sporo spraw związanych z urządzaniem nowego domu, zaaklimatyzowaniem się córek w szkole oraz typowo papierkowych spraw. W tym wszystkim znaleźli jednak chwilę na świętowanie 55. urodzin Piotra Rubika. Nie obyło się bez wypadu do imprezowego sklepu.

Piotr Rubik świętuje 55. urodziny

To był wyjątkowy dzień dla Piotra Rubika. Wraz z rodziną miał okazję urządzić pierwszą imprezę w Miami, a wszystko za sprawą tego, że świętowali jego 55. urodziny. Wspólnie wybrali się na plażę, która znajduje się przy ich apartamencie i zapozowali do zdjęcia, na którym nie zabrakło nawet ukochanego psa. W tle dostrzegamy duże balony, ale uwagę zwraca opis pod fotografią. Agata Rubik widzi w mężu młodą duszę, która ma na koncie wiele osiągnięć.

Taki młody, a już tyle udało ci się osiągnąć, nie zwalniaj. Najlepszego Piotrze - pisała Agata Rubik na Instagramie.

Rubikowie zrobili zakupy w imprezowym sklepie

Przygotowania do imprezy rozpoczęły się już dzień wcześniej. Na prośbę Alicji cała rodzina wybrała się do sklepu, gdzie można zakupić różnego rodzaju akcesoria na imprezy. Na relacji opublikowanej na InstaStories dostrzegamy między innymi kapelusze kowbojskie, balony i słodkości. "Jutro bardzo ważna osoba ma urodziny i to nie byle jakie. Pokaż się, bo o tobie mówię. Przyjechaliśmy na prośbę Alicji do Party City. Bardzo fajny sklep z gadżetami na imprezę" - opowiadała Agata Rubik. Ostatecznie jednak nie kupili wiele, bo jak stwierdziła żona Piotra Rubika, nie znaleźli ciekawych rzeczy. "Balony kupione, w sumie nie było nic fajnego w tym sklepie". Zdania na ten temat jednak były podzielone i wygląda na to, że dziewczynki były zachwycone sklepem. "Było, ale mama nie chciała nic kupić" - wtrąciła się Alicja. Zdjęcia z urodzinowych zakupów Piotra Rubika znajdziesz w naszej galerii na górze strony.