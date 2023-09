"Zawsze tam, gdzie ty". Włodarczyk wpatrzona w Karasia wspiera go po przegranej

Robert Karaś, partner Agnieszki Włodarczyk, wystąpił podczas 19. gali Fame MMA, która odbyła się w sobotę 2 września na krakowskiej Tauron Arenie. Triatlonista zmierzył się Kubą Nowaczkiewiczem. Choć walka była zacięta, Robert Karaś przegrał. Od początku mógł jednak liczyć na wsparcie ukochanej Agnieszki Włodarczyk. Aktorka pojawiła się u jego boku na Tauron Arenie. Po przegranej zamieściła czuły post na instagramowym profilu.

Agnieszka Włodarczyk wspiera Roberta Karasia po przegranej

Robert Karaś to prawdziwy szczęściarz. Może liczyć na wsparcie swojej partnerki w każdych okolicznościach. Agnieszka Włodarczyk wspierała go zarówno, gdy brał udział w dziesięciokrotnym Ironmanie, a także gdy znalazł się na językach wszystkich, bo w jego organizmie wykryto niedozwolone substancje. Nie inaczej było tuż przed galą Fame MMA. Agnieszka Włodarczyk relacjonowała wszystko na InstaStories, nie ukrywając swoich nerwów i stresu. "Chyba mam stan przedzawałowy" - napisała rozemocjonowana. Pokazała też zdjęcie ze sportowcem.

Mimo że Robert Karaś dawał z siebie wszystko w walce z Kubą Nowaczkiewiczem, to przegrał. Agnieszka Włodarczyk znów postanowiła okazać mu wsparcie. Na swoim instagramowym profilu zamieściła zdjęcie, na którym widać, jak czule wpatruje się w ukochanego, który ją obejmuje. Opis mówi wszystko. Jest krótki i treściwy. "Zawsze tam, gdzie ty" - napisała.

Fani wspierają Roberta Karasia

Krótki opis Agnieszki Włodarczyk zainspirował również fanów. W komentarzach sypały się słowa wsparcia dla sportowca po przegranej walce. "To ja na doczepkę tam, gdzie wy", "To i ja się doczepię", "I ja również" - pisali internauci. Inni natomiast zachwycali się, że uczucie pary jest tak silne. "Aga, uwielbiam patrzeć na miłość, jaka płynie z twoich oczu w kierunku Roberta. Czuje się ją nawet przez ekran telefonu, a to taka rzadkość. Macie szczęście, że macie siebie!", "Bo to jest miłość właśnie", "Najlepsza para" - pisali. Inni natomiast okazali swoje wsparcie, wysyłając emotikony czerwonych serc.