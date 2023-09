Ewa Wachowicz wyszła za mąż. Zachwycała w białej sukni

Ewa Wachowicz należy do grona kobiet, które nie lubią rozgłosu wokół siebie. Prezenterka telewizji Polsat rzadko mówi o życiu prywatnym i stara się utrzymywać je w tajemnicy. Skandale to coś, co jest jej obce. Opublikowany przez Wachowicz w mediach społecznościowych post wywołał więc ogromne zainteresowanie internautów. Okazuje się, że wzięła ślub.

Ewa Wachowicz jest już żoną. Na jej instagramowym koncie pojawiły się piękne zdjęcia ze ślubu

Na instagramowym koncie Ewy Wachowicz zrobiło się naprawdę głośno Wszystko za sprawą niecodziennego postu, którym prezenterka podzieliła się z internautami. Okazuje się, że serce Wachowicz zostało zajęte na dobre. Na jej palcu pojawiła się obrączka. Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego. Ukochany Wachowicz jest od niej o dwa lata młodszy i również związany jest ze światem mediów. Odnajduje się w zawodzie dziennikarza. Parę łączy wiele pasji. Wspomniała o tym osoba z otoczenia Ewy Wachowicz w rozmowie z "Na Żywo".

Szybko znaleźli wspólny język, odkryli, że wiele ich łączy. Oboje uwielbiają górskie wycieczki, pasjonuje ich żeglarstwo, no i mają córki w podobnym wieku - wyjawiła bliska osoba z otoczenia Ewy Wachowicz w rozmowie z "Na Żywo".

Ewa Wachowicz wzięła ślub. Jej stylizacja była dopracowana do perfekcji

Stylizacja, na którą postawiła Ewa Wachowicz, to wariacja na temat klasyki. Prezenterka pokazała się w ponadczasowej białej sukni z odsłoniętymi ramionami. Uwagę zwracał pokaźny tren. Nie było tu mowy o przesadzie i tandecie. Wszystko było bardzo stylowe i prezentowało się naprawdę dobrze. Fryzura Wachowicz świetnie współgrała z całością, a naturalny makijaż podkreślił jej naturalne piękno. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

To nie był pierwszy ślub Ewy Wachowicz

Nie każdy być może wie, że Ewa Wachowicz ma za sobą już jeden ślub i rozwód. Wcześniej była związana z Przemysławem Osuchowskim. Para wzięła ślub w 1996 roku i tworzyła małżeństwo przez 11 lat. Doczekała się córki Aleksandry. Ewa i Przemysław nie tylko byli parą w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Razem założyli firmę produkcyjną, dzięki której powstały m.in. "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". Ostatecznie jednak para rozstała się i wzięła rozwód w 2007 roku. W 2015 roku poznała Sławomira Kowalewskiego.