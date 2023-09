Anna Lewandowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które lubią dobrze wyglądać. Posiadająca całkiem sporą rzeszę fanów trenerka za każdym razem stawia na dopracowane do perfekcji stylizacje i zazwyczaj wygląda naprawdę dobrze. Oczywiście zdarzają jej się wpadki, lecz w świecie mody jest to praktycznie nieuniknione. Żona Roberta Lewandowskiego opublikowała na swoim instagramowym koncie materiały pokazujące jej kolejną stylizację z Wenecji. Tym razem wygrała ponadczasowa czerń.

Anna Lewandowska zachwyca podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jej ostatnia stylizacja robi wrażenie

Anna Lewandowska słynie z regularnego publikowania postów na instagramowym koncie i dzieleniem się z internautami kulisami swojego życia. Najnowsze InstaStories, które dodała robi wrażenie. Trenerka pokazała fanom kolejną kreację z Festiwalu Filmowego w Wenecji. Tym razem wygrała czarna, długa suknia. Było bardzo elegancko. Całość została dopracowana do perfekcji i tak naprawdę nie można się do niczego przyczepić.

Anna Lewandowska tym razem wybrała nieśmiertelną czerń. W takim wydaniu wygląda obłędnie

Kolejna stylizacja z Wenecji, na którą postawiła Anna Lewandowska robi ogromne wrażenie. Niby nie ma tam żadnej odkrywczości, lecz czuć ten modowy przelot. Lewa założyła długą, czarną suknię inspirowaną męską kamizelką. Odważne rozcięcie mocno wyeksponowało nogi, a głęboki dekolt optycznie wysmuklił całą sylwetkę i dodał jej lekkości. Minimalistyczne sandałki na wysokiej szpilce sprawdziły się tutaj doskonale. Sprawiły, że było bardzo nowocześnie. Średniej wielkości kolczyki i sztywna bransoletka nadały stylizacji typowo wieczorowego charakteru. Czerwona szminka to swoisty ukłon w stronę klasyki. Trzeba przyznać, że wypadł naprawdę dobrze. Anna Lewandowska nie przesadziła z nadmierną stylizacją włosów. Zdecydowała się na naturalnie wymodelowaną, pięknie wygładzoną fryzurę. Całość prezentowała się bardzo światowo i wyglądała doskonale. Widać było, że Lewa czuła się naprawdę dobrze. Więcej zdjęć stylizacji Anny Lewandowskiej w galerii na górze strony.

