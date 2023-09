Robert Karaś niedawno był na ustach całej Polski. Wszystko za sprawą afery dopingowej. Sportowiec w trudnym czasie może liczyć na wsparcie najbliższych, w tym ukochanej, z którą doczekał się syna Milana. Aktorka na krótką chwilę zrobiła sobie przerwę od macierzyńskich obowiązków i postanowiła na żywo oglądać walkę narzeczonego z Kubą Nowaczkiewiczem. Agnieszka Włodarczyk pojawiła się w Krakowie na Tauron Arenie. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z Karasiem. Nie ukrywała przy tym, że bardzo się stresuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk bawiła się na weselu w sukience sprzed 20 lat. Pokazała przygotowania do tej imprezy

Włodarczyk wspiera Karasia przed walką. Była bardzo zestresowana

Agnieszka Włodarczyk na InstaStories relacjonowała przygotowania do gali. Aktorka na co dzień stawia na naturalny wygląd. Tym razem postanowiła jednak na delikatny makijaż. Przed wydarzeniem znalazła czas na małe spa i pokazywała, jak robi sobie hennę brwi czy maluje paznokcie. Wyszykowana udała się w towarzystwie Karasia na Tauron Arenę. Na jej InstaStories pojawiło się również zdjęcie z ukochanym przed walką. Aktorka przyznała, że bardzo się stresuje. "Chyba mam stan przedzawałowy" - napisała. Na tę okazję aktorka wybrała prostą, ale elegancką stylizację na którą składała się ciemna góra bez ramiączek. Do całości dobrała szykowny kapelusz. Włodarczyk stresuje się na potęgę i chyba to samo można powiedzieć o Karasiu, który miał niewyraźną minę. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Włodarczyk wspiera Karasia przed walką. Była bardzo zestresowana Fot. Instagram/ agnieszkawlodarczykofficial

Włodarczyk i Karaś rezygnują ze ślubu?

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zaręczyli się jakiś czas temu. Para planowała wziąć ślub pod koniec tego roku, ale tygodnik "Rewia" twierdził, że aktorka i sportowiec zrezygnowali z tego pomysłu. Agnieszka odniosła się do medialnych doniesień. Wprost napisała, że są to bzdury. Aktorka i sportowiec planowali ceremonię pod koniec tego roku. Para zaręczyła się jakiś czas temu już po narodzinach swojego syna Milana, który niedawno obchodził drugie urodziny.