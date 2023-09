Program "Top Model" po raz kolejny wrócił na szklane ekrany. W nowej edycji nie mogło zabraknąć charyzmatycznych uczestników i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Największym zaskoczeniem okazał się 34-latek, który wyszedł na scenę z gitarą i skomponowaną przez siebie piosenką. Dorównał mu chłopak jednej z uczestniczek castingu - w pewnym momencie wyszedł na wybieg i postanowił się oświadczyć. To pierwsza taka sytuacja w historii programu. Zaręczyn jeszcze nie było.

Zobacz wideo Dawid Woliński zadecydował, że zostanie projektantem w 8 klasie szkoły podstawowej. "Pani wysłała mnie do psychologa"

"Top Model" wraca ze zdwojoną siłą. Uczestnicy zaskoczyli nie tylko telewidzów, ale także jurorów

Nowa edycja "Top Model" to nie tylko szczupłe sylwetki i wybiegowe twarze. W programie postanowiły wziąć udział osoby, którym po drodze jest do przysłowiowego wielkiego świata. Na wybiegu zobaczyliśmy masę kolorowych ptaków, lecz największą uwagę zwróciła Oliwia, która przyjęła pierścionek zaręczynowy od swojego chłopaka. Widać było, że zupełnie nie spodziewała się takiego obrotu sytuacji. Jurorzy również powiedzieli jej "tak" i przepuścili do kolejnego etapu. Były to pierwsze w historii "Top Model" zaręczyny na wybiegu. Trzeba przyznać, że pomysł ten wypadł niezwykle oryginalnie.

Marcin Tyszka fanem piosenki z najnowszej edycji "Top Model" 34-letni uczestnik z gitarą zrobił na nim wrażenie

Kolejną osobą, która wyróżniła się na tle innych był 34-letni Adrian. Mężczyzna pewnym krokiem wkroczył na wybieg. Towarzyszyła mu gitara i piosenka na ustach. Wyraźnie przypadła ona do gustu Marcinowi Tyszce. Światowej sławy fotograf jeszcze przez długi czas ją podśpiewywał i nucił. Adrianowi nie udało się jednak przejść do kolejnego etapu. Jurorzy stwierdzili, że lepiej odnalazłby się on w branży rozrywkowej.

W najnowszej edycji "Top Model" na fotelach jurorskich po raz kolejny zobaczyliśmy Joannę Krupę, Katarzynę Sokołowską, Dawida Wolińskiego i Marcina Tyszkę. Cała czwórka dogaduje się doskonale. Ma swój własny język i widać, że świetnie czuje się we własnym towarzystwie. Przed nimi nie lada orzech do zgryzienia. W końcu wybór kandydatów nie jest prostu i wiąże się z ogromnymi dylematami. Premierowe odcinki programu będziemy mogli oglądać co sobotę na antenie TVN. Z pewnością nie raz nas jeszcze zaskoczą. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.

