Ważnym elementem wydarzeń przed galą Fame MMA jest widowiskowa ceremonia ważenia. Zawodnicy dają wtedy krótki pokaz swoich umiejętności, które zaprezentują w oktagonie, a także stają na wadze przed publicznością. To ważny moment, bo muszą zmieścić się w ustalonym wcześniej limicie. Bardzo często czas przed tym wydarzeniem spędzają w saunie, próbując na ostatni moment zbić dodatkowe kilogramy. Nie dotrzymanie warunków ma bolesne konsekwencje, bo w przypadku przekroczenia limitu część gaży trafia na konto przeciwnika. Tak właśnie stało się w przypadku Sebastiana Fabijańskiego, ale jak się okazuje, aktor nie był jedyny.

Sebastian Fabijański nie zrobił wagi na Fame MMA. Filipek już może zacierać ręce

Podczas ceremonii ważenia przed galą Fame MMA 19. okazało się, że aż dwóch celebrytów nie dotrzymało wcześniej ustalonych warunków związanych z limitem wagi. Po oficjalnym ważeniu wyszło na jaw, że Sebastian Fabijański musi oddać część gaży swojemu oponentowi, bo przekroczył limit 79 kilogramów. Nie pomogły wcześniejsze tłumaczenia, że zażywa antydepresanty i ma problem ze zrzuceniem wagi, które wyraźne irytowały Filipka. Nie wiadomo jednak, jaką kwotę za walkę wynegocjował sobie aktor.

Natań Marcoń o 14 kilogramów cięższy od przeciwnika. Straci 30 proc. gaży

Nie tylko Sebastian Fabijański nie zmieścił się w limicie wagowym. Podobna sytuacja wydarzyła się u Natana Marconia nazywanego "Bogiem estetyki". Waga wskazywała 86 kilogramów, a to aż o 14 kilogramów więcej od jego przeciwnika. Tutaj także nie obyło się bez kary. Na konto "Hejtera" trafi aż 30 procent jego gaży. Jak wpłynie to na wynik końcowy walki? Przekonamy się już wkrótce, bo do ostatecznego starcia zawodników zostało zaledwie kilkadziesiąt minut.