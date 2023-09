Filip Chajzer z całą pewnością należy do grona osób, które nie boją się mówić co myślą. Wiąże się to z wieloma konsekwencjami, o czym dziennikarz niejednokrotnie się przekonał. Nie zraziło go to jednak do wyrażania własnego zdania. Na instagramowym koncie Chajzera pojawiła się informacja o tym, że rozpoczął on nową pracę. Do niepozornie wyglądającego zdjęcia dziennikarz dodał długi i szczery opis. To, co napisał wzbudziło ogromne zainteresowanie internautów.

Filipa Chajzera przepełnia energia. Cieszy się nową pracą i życiem rodzinnym. Wydaje się być naprawdę szczęśliwy

Na instagramowym koncie Filipa Chajzera zrobiło się naprawdę gorąco. Dziennikarz opublikował post, w którym napisał, co tak naprawdę czuje. Jego zdaniem nie powinno się tkwić w jednym miejscu. Często to, co nieznane jest lepsze. Odniósł się do pracy i zdaje się, że między słowami nawiązał do swojego poprzedniego pracodawcy.

Uwielbiam wrzesień. To absolutnie mój ulubiony miesiąc. Wrzesień to początek. Wczoraj zaprowadziłem syna pierwszy raz do nowej zerówki. Dziś pierwszy dzień w nowej pracy (...). Zmiany są dobre (...) Stajesz się zakładnikiem w swoim własnym życiu. Zakładnikiem toksycznego związku, niszczącej relacji z pseudo-przyjacielem, pracy w której cię nie szanują i robią w... ciula, zakładnikiem; nałogu, tradycji, schematu, itd. - napisał na swoim instagramowym koncie Filip Chajzer.

Internauci wspierają Filipa Chajzera. Zasypali go lawiną pozytywnych komentarzy

Pod postem Chajzera pojawiło się naprawdę sporo komentarzy. Większość z nich ma pozytywny wydźwięk. Fani dziennikarza życzą mu wszystkiego co najlepsze i gratulują nowej posady. Od września Chajzer pracuje w Radiu Zet. Zdaje się, że doskonale się tam odnajduje. Poprzednio mogliśmy go oglądać jako jednego z prowadzących "Dzień dobry TVN". Tworzył tam duet z Małgorzatą Ohme i na pierwszy rzut oka wydawało się, że wszystko jest w porządku. Para świetnie się dogadywała i zbierała przed telewizorami całkiem sporą liczbę odbiorców. Więcej zdjęć budzącego skrajne emocje dziennikarza w galerii na górze strony.

