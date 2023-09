Dagmara Kaźmierska powiedziała "tak"! Prawda w końcu wyszła na jaw

Dagmara Kaźmierska od lat odnajduje się w roli słynnej "królowej życia". Gwiazda dała się poznać w kultowym programie. Choć obecnie show nie jest już emitowane, Kaźmierska wciąż cieszy się ogromną popularnością. Celebrytka aktywnie prowadzi profil w mediach społecznościowych. Jej konto obserwuje ponad milion osób. Regularnie kontaktuje się z fanami. Często również dodaje nowe posty z życia prywatnego. Jej ostatni wpis wyjątkowo zszokował obserwatorów.

Dagmara Kaźmierska w końcu wyznała prawdę. Posypały się gratulacje

Na profilu Dagmary Kaźmierskiej w mediach społecznościowych zrobiło się ogromne zamieszanie. Wszystko przez nietypowy post, który opublikowała wraz z Hubertem Janczkiem. Fotografia przedstawiała ich obojga. Uwagę zwróciło pudełko z pierścionkiem zaręczynowym, które trzymał telewizyjny łowca talentów. Fani byli w szoku. "W końcu możemy wam ogłosić tę radosną nowinę. Parę miesięcy temu Dagmara powiedziała "tak"..." - czytamy w opisie zdjęcia. Od razu posypały się gratulacje. Jak się jednak okazało, był to jednak żart ze strony celebrytów.

Szybko wyszło na jaw, że nie chodzi o zaręczyny czy ślub, a o nowy projekt duetu. Radosną nowiną Kaźmierskiej jest show, które wkrótce pojawi się na ekranach telewizorów. Nie da się ukryć, że celebrytka ogromnie zdziwiła fanów. "Z pewnością wiele osób będzie myślało, że chodzi o nową drogę życia pani Dagmary (...)", "No to będzie się działo, już nie mogę się doczekać!" - pisali obserwatorzy w komentarzach. Póki co, Kaźmierska i Janczak nie zdradzili, czego dokładnie będzie dotyczył nowy program. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Dagmara Kaźmierska wróci do telewizji. Jakiś czas temu zapowiedziała nowy projekt

O nowym projekcie Dagmary Kaźmierskiej było już wiadomo jakiś czas temu. Hubert Janczak wyznał wówczas, że "będzie cudownie, będzie pięknie". Nie krył podekscytowania. "On jest tego sprawcą. Ja tylko wykonuje. Wynieś, przynieś, pozamiataj. Ale taka moja rola" - mówiła Kaźmierska na profilu na TikToku. Póki co, duet nie zdradził zbyt wiele. Oboje wyznali, że widzowie mogą nastawiać się na ogromne zaskoczenie. Kaźmierska przyznała, że w takiej roli jeszcze nigdy nie wystąpiła. "Takiej odsłony na pewno się nie spodziewaliście. Będzie grubo" - mówił z pewnością Janczak. Będziecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: "Diabelnie boska" Wawrzak to sąsiadka Rozenek. "Początkowo za nią nie przepadałam. Lekko wyniosła" [PLOTEK EXCLUSIVE]