Zagraniczne media od kilku miesięcy huczą o kryzysie w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego. Para rzadko pokazuje się publicznie w swoim towarzystwie. Dodatkowo celebrytka miała zacząć snuć plany o przeprowadzce, aby zbudować jeszcze większą karierę, co niekoniecznie spodobało się jej mężowi. Teraz te doniesienia podsyciły zdjęcia z koncertu Beyonce. Widać, że książę nie tryskał dobrym nastrojem.

Znudzony książę Harry na koncercie Beyonce

Beyonce właśnie gra koncerty w ramach trasy Renaissance. 1 września miała okazję wystąpić w Inglewood, w okolicach Los Angeles, gdzie jak zwykle zgromadziła tysiące fanów. Niektórzy dostrzegli na trybunach Meghan Markle i księcia Harry'ego, którzy na miejscu zjawili się z bliskimi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wszyscy bawili się świetnie oprócz samego syna króla Karola III. W czasie gdy jego żona tańczyła w srebrnej spódnicy i białym topie, on stał w dużo bardziej formalnej stylizacji z rękoma w kieszeniach.

Widok ten nie umknął uwadze internautów, którzy stwierdzili, że książę Harry tego wieczora nie wyglądał na zadowolonego. W komentarzach pod postem na X (dawniej Twitter) czytamy: "Harry wygląda na nieszczęśliwego. Nie uśmiecha się. Ręce w kieszeniach. Jego myśli są gdzieś indziej", "Harry nie chce tam być", "Harry wygląda na wkurzonego" Inni z kolei patrzyli na jego zaszklone oczy. "Wygląda, jakby miał infekcję oka lub alergię, która powoduje zaczerwienienie oka. Rozumiem to. Wygląda na nieszczęśliwego. Nie sądzę, żeby czuł się dobrze".

Skąd wzięły się plotki o kryzysie Meghan i Harry'ego?

Doniesienia o kryzysie w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle pojawiły się już kilka miesięcy temu. Od tego czasu media doszukują się kolejnych dowodów na to, że ich małżeństwo wisi na włosku. Wszystko zapoczątkował wpis hiszpańskiej komentatorki Ady Lluch. "Chodzą plotki, że Meghan Markle odchodzi od Harry'ego. Po tym, jak ośmieszyła brytyjską rodzinę królewską, zabrała go od rodziny i sprawiła, że cały naród go nienawidzi. Teraz, gdy Harry jest spłukany i samotny, rzekomo złożyła papiery rozwodowe, żądając 80 mln dolarów i całkowitej opieki nad Archiem i Lillibet." Zdjęcia Meghan Markle i księcia Harry'ego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.