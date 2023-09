Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami obecnie mieszkają na obrzeżach Miami. Rodzina jakiś czas temu postanowiła wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Żona muzyka podkreśliła, że było to marzenie jej męża. Całą przygodę z przeprowadzką relacjonowała w mediach społecznościowych. O swoich planach rodzina poinformowała w kwietniu 2023 roku. Od tego czasu aktywnie przygotowywali się do wyjazdu za ocean. Teraz pokazują, jak wygląda ich życie w jednym z najpopularniejszych miast USA. Nie zabrakło także tematu kosztów. Ostatnio padło na restaurację.

Rubikowie pokazali paragon z restauracji. Tym razem załapali się na zniżkę

Agata Rubik aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała ponad 200 tysięcy obserwujących. Regularnie relacjonuje życie rodzinne za oceanem. Odzywa się do swoich fanów co najmniej kilka razy dziennie. Niedawno pokazała, że wraz z Piotrem i Alicją wybrali się na plażę. Ich celem była restauracja, która znajdowała się w popularnym hotelu w Miami. Meksykańska knajpa zaoferowała im zniżkę. Okazało się, że w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych mieszkańcy danego rejonu mogą liczyć na rabat.

Agata Rubik na Instagramie fot. Instagram/@agata_rubik/screenshot

Tym razem Rubikowie otrzymali aż dziesięć procent zniżki na dania w restauracji. Do rachunku zostało doliczone również 18 procent napiwku. Rodzina nie ukrywała, że jest bardzo zadowolona. My patrzymy na cenę. Za wyjście do knajpy dla trzech osób Rubikowie zapłacili 127,46 dolarów. W przeliczeniu na złotówki jest to kwota około 530 złotych. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

To nie pierwszy raz, gdy Rubikowie pokazują paragon. Jakiś czas temu pochwalili się, ile wydali na zakupy spożywcze

Agata i Piotr Rubikowie często pokazują paragony z różnych miejsc, które odwiedzają w Miami. Regularnie przekazują fanom, ile wydali na dane produkty. Jakiś czas temu wzięli pod lupę ceny w supermarkecie. Żona muzyka zaprezentowała zdjęcie paragonu w mediach społecznościowych. "Zbyt dużo nie kupił, ale w poniedziałek już wraca" - napisała o Piotrze, jednocześnie podkreślając, że nie były to jedynie małe zakupy. Na paragonie jej fani mogli zobaczyć dwadzieścia parę pozycji. Uwagę zwraca jednak cena. Za jednorazowe wyjście po produkty spożywcze Rubikowie zapłacili 107,83 dolary, czyli około 445 złotych. ZOBACZ TEŻ: Agata Rubik udzieliła rady internaucie. Powiedziała o zdradach. Wyszło na jaw, jakie ma doświadczenia