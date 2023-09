Joanna Opozda, korzystając z końcówki sezonu urlopowego, wybrała się do słonecznej Turcji, skąd relacjonuje fanom cały wyjazd. Celebrytka chętnie spaceruje i podziwia okolicę oraz wypoczywa przy basenie. W tym wszystkim znajduje również czas na treningi na siłowni. Podczas jednego ze spacerów pozowała do zdjęć. Wiadomo, kto jest autorem sesji.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda opublikowała urocze nagranie z synem

Joanna Opozda pozuje w białej sukni. Wiadomo, kto ją sfotografował

Joanna Opozda nie ukrywa, że jest zauroczoną turecką przyrodą. Postanowiła więc skorzystać z okazji i zrobiła kilka zdjęć w jednym z ogrodów. Fotografiami podzieliła się na Instagramie. Tego dnia aktorka miała na sobie długą, białą suknię, odsłaniającą plecy, którą zestawiła z wiklinową torbą. Trzeba przyznać, że wyglądała obłędnie.

Jest bosko. Ten hotel to świetny wybór dla osób, które kochają być blisko natury. Uwielbiam takie miejsca - piękne ogrody, morze, pyszne jedzenie. Jestem tu dopiero parę godzin, a już czuje się naładowana pozytywną energią - pisała Joanna Opozda na Instagramie.

Joanna Opozda Instagram @asiaopozda

Nowe zdjęcia Joanny Opozdy wyszły świetnie i raczej ciężko było uwierzyć, że zrobiła je całkowicie sama. Ciekawski Mateusz Banasiuk postanowił więc dopytać, czy stoi za nimi syn aktorki, sugerując jednocześnie, że może ktoś jeszcze towarzyszy im podczas wyjazdu. "To Vincent zrobił takie ładne zdjęcia?" - usiłował się dowiedzieć Banasiuk. Z kolei celebrytka krótko potwierdziła. "Tak" - odpowiedziała, dodając emotikonę z uśmiechem, sugerującym żart. Odpowiedź aktorki daje do myślenia. Czyżby z nią i synem na wakacjach był ktoś jeszcze?

Joanna Opozda zabiera syna na wakacje

Z InstaStories opublikowanych przez Joannę Opozdę mogliśmy się już wcześniej dowiedzieć, że to właśnie Vincent towarzyszy jej na wakacjach. Aktorka przyglądała się udogodnieniom, jakie zapewnia hotel. Jej uwagę zwrócił fakt, że obok basenów znajdują się szafki z kąpielowymi pieluchami. Przyznała, że to spore ułatwienie dla mam. W tle dało się usłyszeć jej syna. "Chciałam wam pokazać jedną ciekawą rzecz, o której ja nie miałam pojęcia, lecąc tutaj do Turcji. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, że przy każdym basenie mamy pampery wodoodporne dla dzieci we wszystkich rozmiarach. To jest mega udogodnienie, bo w niektórych hotelach miałam problem, żeby takie zakupić. Zawsze przywoziłam dużą paczkę z Polski, która zajmuje pół walizki" - zachwalała. Więcej zdjęć z tureckich wakacji Joanny Opozdy znajdziesz w naszej galerii na górze strony.