Katarzyna Dąbrowska jest posiadaczką pięknych, rudych włosów, którym pozostaje niemal bez przerwy wierna. Wyjątek stanowią jedynie nieliczne metamorfozy na potrzeby konkretnych ról. Kolor ten daje jej się wyróżnić na tle innych polskich aktorek i trzeba przyznać, że bardzo do niej pasuje. Ostatnio zdecydowała się wybrać do salonu fryzjerskiego, aby nieco odświeżyć look. Niby nic wielkiego, ale efekt powala na kolana. Sami zobaczcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy miały kiedyś zupełnie inne fryzury. Poznajecie?

Katarzyna Dąbrowska chwali się nową fryzurą

Tegoroczne wakacje obfitowały u Katarzyny Dąbrowskiej w liczne wyjazdy. Aktorka miała okazję odwiedzić między innymi Stambuł czy Sri Lankę, gdzie cieszyła się piękną pogodą. Wysokie temperatury i przebywanie w wodzie naraziły jednak włosy na drobne zniszczenia. W związku z tym wybrała się do ulubionego salonu i zafundowała sobie metamorfozę. Była zachwycona efektem. Jak wam się podoba Katarzyna Dąbrowska w takim wydaniu?

W końcu wpadłam do fryzjera ogarnąć swoje włosy, które poniszczyłam w wakacje słoną wodą i słońcem... Proste cięcie wykonane by the one and only (dop. red. pol. przez mojego jedynego w swoim rodzaju) stylistę - niby nic, minimalistycznie, a jednak cała odmieniona. Dzięki! - pisała Kasia Dąbrowska na InstaStories.

Katarzyna Dąbrowska Instagram @kasiadabrowska

Katarzyna Dąbrowska kombinowała z włosami

Katarzyna Dąbrowska od lat spełnia się jako aktorka. Fani mogą znać ją z produkcji między innymi takich, jak "Czas honoru", "Na dobre i na złe", "Belfer" czy "Teraz albo nigdy!". W tym zawodzie często trzeba być nastawionym na to, że do nowych ról potrzebne będą delikatne metamorfozy. W związku z tym Katarzyna Dąbrowska w 2021 roku musiała chwilowo pożegnać się z rudymi włosami i przefarbowała się na blond. Wszystko na potrzeby "Algorytmiki". To jednak nie wszystko. Kilka miesięcy później Katarzyna Dąbrowska na Instagramie zaprezentowała się w krótkim, różowym cięciu z grzywką. W takim wydaniu zagrała spektakl "Lepiej już było…", wcielając się w Val Palermo. Zdjęcia Katarzyny Dąbrowskiej w niecodziennych odsłonach znajdziesz w naszej galerii na górze strony.