Projektantka oceniła stylizację Kożuchowskiej w Wenecji. Mówi, czego chce więcej

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji ruszył w środę już po raz 80. Po raz pierwszy w historii w Konkursie Głównym znalazły się dwa filmy wyreżyserowane lub współreżyserowane przez Polki. Na Złotego Lwa szanse mają: "Zielona granica" Agnieszki Holland oraz "Kobieta z..." Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Od czwartku w Wenecji jest też Małgorzata Kożuchowska. Aktorka nie zagrała wprawdzie w żadnym z wyświetlanych filmów, ale reprezentuje znaną markę kosmetyczną. Ma już za sobą "pięć minut" na tamtejszym czerwonym dywanie, więc jej kreację oceniła znana projektantka.

Stylizacja Kożuchowskiej z festiwalu w Wenecji oczami projektantki

W tym roku na wenecki czerwony dywan Małgorzata Kożuchowska skusiła się na zwiewną kreację w liliowym odcieniu z domu mody Armani. Do całości gwiazda dobrała delikatną i nierzucającą się w oczy biżuterię, a także jasną torebkę o oryginalnym kształcie. Wszystko okazało się według znanej projektantki strzałem w dziesiątkę. Dorota Wolff nie ma nic do zarzucenia Kożuchowskiej. "Moim zdaniem jest to najpiękniejsza kreacja aktorki. Wszystko jest dopracowane w szczegółach. Kolor, fason, fryzura, makijaż. Idealny kwartet. Szyk, świeżość i elegancja. Widać, że aktorka promienieje i czuje się piękna. Czego chcieć więcej. Tylko wspaniałych ról" - oceniła projektantka. Jej wpis skomentowała m.in. Anna Kalczyńska. "Wspaniała kreacja" - napisała krótko była prowadząca "Dzień dobry TVN".

Wcześniej zadała szyku w samolocie

Czerwony dywan to nie było jedyne miejsce, gdzie Małgorzata Kożuchowska zaprezentowała się jak z żurnala. Gdy kilka dni temu wsiadła do samolotu, którym przyleciała do Wenecji, nie zdecydowała się na wygodny dres, zwykły t-shirt czy bluzę. Dzięki jej mediom społecznościowym dowiedzieliśmy się, że już w samolocie prezentowała się jak gwiazda wydarzenia, bo w takim wydaniu też spokojnie mogłaby zadać szyku na czerwonym dywanie. Założyła bowiem elegancką koszulę w paski z kołnierzykiem i stylową apaszkę, nazywaną przez stylistów "must have tego sezonu". W którym wydaniu podoba się wam bardziej? Więcej zdjęć aktorki z Wenecji znajdziesz w galerii na górze strony.

