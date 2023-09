Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej zabieganych polskich gwiazd. Nieprzerwanie od 23 lat gra w popularnym serialu "M jak miłość". Prowadzi również śniadaniówkę w TVP "Pytanie na śniadanie". Występuje w duecie z Maciejem Kurzajewskim, który jest również jej partnerem w życiu prywatnym. Gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie wchodzi we współprace reklamowe. Założyła również własną markę produkującą perfumy, biżuterię i kosmetyki. Cichopek chętnie pokazuje InstaStories, jak wygląda jej praca. Ostatnio na planie serialu pojawiła się z niespodziewanym gościem.

Helenka odwiedziła mamę na planie "M jak miłość"

Gwiazda ze związku z Marcinem Hakielem doczekała się dwójki dzieci: 14-letniego Adama i dziesięcioletniej Heleny. Po rozwodzie sprawują opiekę naprzemienną. Cichopek stara się spędzać jak najwięcej czasu z dziećmi. Z córką wybrała się nawet na wakacje do Dubaju. Zrobiły sobie w kwietniu babski wypad. Aktorka lubi pokazywać kulisy swoich projektów. Często u niej na Instagramie możemy podpatrzeć, co się dzieje na planie "Pytania na śniadanie" czy "M jak miłość". W piątek Cichopek pokazała kulisy serialu. Miała niespodziewanego gościa. Odwiedziła ją córka, która była przy niej, kiedy gwiazda miała robiony makijaż. "Ktoś mnie dziś odwiedził w pracy" - napisała. Odwiedziny na planie chyba podobały się zarówno mamie, jak i córce. Uśmiechy nie schodziły im z twarzy.

Katarzyna Cichopek zabrała dzieci na Kaszuby

Katarzyna Cichopek intensywnie spędziła tegoroczne wakacje. Razem z Maciejem Kurzajewskim wyjechała do Turcji, a później do Grecji. Jak się chwaliła, organizacją zajęła się sama, ponieważ taka forma odpoczynku najbardziej jej odpowiada. Na koniec wakacji aktorka zabrała syna, córkę i psa na Kaszuby. Na opublikowanych zdjęciach pozują na pomoście nad jeziorem. Helena i Adam bardzo urośli. Syn jest już wyższy od znanej mamy. Były to kameralne i bardzo spokojne wakacje, podczas których dzieci z pewnością naładowały baterię na nowy rok szkolny. W tym czasie partner aktorki przebywał z synami i wnuczką na Sardynii. Więcej zdjęć z tegorocznych wakacji Katarzyny Cichopek znajdziecie w galerii u góry strony.