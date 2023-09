Iwona Cichosz jest aktorką, tłumaczka języka migowego i działaczką społeczną. W 2016 roku, w wieku 27 została Miss Świata Głuchych. Rok później wystąpiła w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie z partnerem tanecznym Stefano Terrazzino doszła do finału i zajęła drugie miejsce. Nieco później widzowie mogli ją oglądać w serialu TVP "Leśniczówka". Obecnie Iwona Cichosz i jej mąż Truls S. Yggeseth mieszkają w Norwegii. Para doczekała się dwójki dzieci, syna Antoniego i córki Klary.

Iwona Cichosz w szczerym wyznaniu. "Dziecko z diagnozą to coś, co zmienia życie każdego rodzica"

Iwona Cichosz prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej poczynania śledzi kilkadziesiąt tysięcy użytkowników. Zazwyczaj celebrytka relacjonuje im swoją codzienność. Tym razem zdobyła się jednak na szczere wyznanie i w poruszającym poście opowiedziała o chorobie syna. "Antoni urodził się z rzadką chorobą genetyczną, stwardnienie guzowate. Dlaczego teraz to opisuję? Potrzebowałam czasu, by podjąć decyzji, aby wam o tym mówić" - zaczęła.

W dalszej części Iwona Cichosz wyznała, że na początku nie była gotowa, by opowiedzieć o chorobie. Dodała, że wiele dni spędziła z synem w szpitalu. "Trzy lata temu nie miałam głowy do tego, by publicznie o tym pisać. Wtedy skupialiśmy się na potrzebach Antosia, na milionach badań, lądowaliśmy w szpitalu wiele razy" - opisywała. Celebrytka jednoznacznie stwierdziła, że informacja o chorobie syna wywróciła jej życie o 180 stopni. "Dziecko z diagnozą to coś, co zmienia życie każdego rodzica, porusza do głębi, a w głowie tworzą się miliony pytań "Dlaczego ja?""- tłumaczyła. Wszystko wskazuje na to, że wraz z upływem czasu Cichosz doszła do wielu istotnych przemyśleń. Teraz chciałaby dzielić się własnymi doświadczeniami oraz czerpać inspiracje od innych rodziców, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. "Jestem gotowa dzielić się moimi odczuciami, doświadczeniami i przyjmować wsparcie od Was. Chcę walczyć o lepszą przyszłość dla Antka razem z Wami, rozmawiając z rodzicami, którzy znajdują się w podobnej sytuacji jak my" - wyjaśniła.

Iwona Cichosz poinformowała fanów o chorobie syna. Ci okazali jej mnóstwo wsparcia. "Jesteście fantastycznymi rodzicami"

Na sam koniec Iwona Cichosz dodała, że jej syn jest szczęśliwym dzieckiem, które często się uśmiecha i uwielbia bawić się z innymi. "Chcę pokazać wam, że mimo trudności w naszym życiu, można być szczęśliwym i korzystać z życia ile się da. Mimo wszystko Antoni jest szczęśliwym chłopcem, który kocha odkrywać świat, uwielbia się śmiać i jest bardzo otwarty na ludzi". Pod opublikowanym postem niemal od razu pojawiło się mnóstwo pozytywnych i wspierających komentarzy. "Ściskam" - napisała jedna z internautek. "Jesteście absolutnie najsilniejsi i wspaniali" - dodała następna. "Jesteście fantastycznymi rodzicami, a decyzja o poinformowaniu nas dopiero teraz wydaje się niezwykle dojrzała i jednocześnie pełna szacunku wobec Antoniego. Życzę wam mnóstwa siły i miłości. Jesteście wzorem" - stwierdziła kolejna. To tylko niektóre komentarze. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej.