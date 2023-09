Aleksandra Żebrowska jest żoną Michała Żebrowskiego. Para pobrała się 2009 roku. Małżeństwo wspólnie wychowuje czwórkę dzieci: Franciszka, Henryka, Feliksa i Łucję. Jedyna córka przyszła na świat w lipcu 2022 roku. Żebrowska należy do tej grupy gwiazd, które nie lukrują rzeczywistości. Jej Instagram jest tak popularny, ponieważ żona aktora chętnie prezentuje, jak wygląda codzienność z czwórką dzieci. Nie zawsze jest kolorowo. Gwiazda nie boi się pokazywać, jak jej ciało zmieniło się po ciążach.

REKLAMA

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska ujawnia nowe fakty o Kabuli. Jest uzależniona od jednej rzeczy dostępnej w Polsce

Aleksandra Żebrowska nie może już nosić pewnego rodzaju biustonoszy

Aleksandra Żebrowska słynie z promowania naturalności i pokazywania rzeczywistości taką, jaka jest. Na jej profilu próżno szukać zdjęć z profesjonalnych sesji fotograficznych czy starannie przygotowanych stylizacji. O wiele częściej można trafić na relacje z codziennych obowiązków czy luźne podejście do życia. Gwiazda nie jest tylko żoną znanego aktora. Po urodzeniu dwójki dzieci założyła markę z ubraniami dla kobiet w ciąży. Sama jest świetną reklamą własnych produktów. Kolorowe biustonosze nosi na co dzień. Na Instagramie pokazała, jak zmieniło się jej ciało po ośmiu ciążach. Swego czasu sama poprawiała media pisząc, że mimo iż doczekała się czwórki dzieci, to cztery razy poroniła. Tym razem skupiła się na zmieniającym się ciele. Na jednym zdjęciu pozuje w biustonoszu własnej marki, specjalnie zaprojektowanym dla kobiet w ciąży i po niej, a na drugim w zwykłym bikini wiązanym na szyi. "Trójkąty już nie dla mnie" - podpisała post, który zobaczycie TUTAJ.

Fani podzieleni nowym postem Żebrowskiej

Gwiazdę na Instagramie obserwuje 388 tysięcy użytkowników. Zebrała wierne grono fanów, którzy uwielbiają dystans do siebie Żebrowskiej. Pod każdym postem ochoczo komentują poczynania celebrytki. "Witam w klubie", "Nie zobaczę dziś nic bardziej zabawnego. Kocham twój luz", "Patrzę na panią i zawsze widzę pewną siebie, piękną kobietę. Na tym zdjęciu również". Oczywiście nie zabrakło również kilku mniej miłych komentarzy. "Tragedia. To ma być ten dystans do siebie?". Są one jednak w znacznej mniejszości.