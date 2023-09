Krystyna Prońko, wokalistka jazzowa i kompozytorka, bez wątpienia jest wielką gwiazdą polskiej estrady. Piosenkarka była jedną z gwiazd tegorocznego Top of the Top Festivalu w Sopocie. Serwis Party zapytał ją o to, co myśli o młodych gwiazdach, takich jak Roksana Węgiel,Viki Gabor czy Sara James, które karierę zaczęły jako nastolatki. Prońko uważa, że to zdecydowanie za wcześnie i skomentowała to w dość ostrych słowach. Menadżer Roksany Węgiel odniósł się do tego w wymowny sposób.

Krystyna Prońko skrytykowała karierę Roksany Węgiel

Krystyna Prońko, znana z takich piosenek jak "Psalm stojących w kolejce" czy "Jesteś lekiem na całe zło", w rozmowie z Party mocno skomentowała kariery młodych gwiazd. Twierdzi, że nie decydują się na nie świadomie. "Uważam, że dzieci nie powinno się wpuszczać na scenę" - stwierdziła. Potem dodała:

To są ambicje rodziców, którzy realizują je poprzez dzieci.

Menadżer Roksany Węgiel odpowiada Krystynie Prońko

Roksana Węgiel, Viki Gabor, a także Sara James to gwiazdy, które zyskały popularność dzięki programowi "The Voice Kids". Wszystkie wystąpiły także na Eurowizji Junior. Gabor i Węgiel zajęły pierwsze miejsce w konkursie, a Sara James uplasowała się na drugim miejscu. Odniosła także spory sukces w amerykańskim "Mam talent!". "Super Express" poprosił menadżerów wokalistek o komentarz do słów Krystyny Prońko. Menadżer Roksany Węgiel w wymowny sposób odniósł się do sprawy.

Artystka oraz management nie komentują nieprzemyślanych wypowiedzi.

Roksana Węgiel w styczniu skończyła 18 lat, a na polskiej scenie muzycznej jest już od pięciu lat. W rozmowie z Żurnalistą ujawniła, że pierwszy milion zarobiła jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. "Ucieszyłam się i wiadomo, masz coś takiego, że po prostu... Nawet się w sumie trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie" - mówiła. Piosenkarka nie tylko nagrywa nową muzykę, ale także bardzo dużo koncertuje. Jak informował "Super Express" za jeden występ wokalistka może sobie życzyć od 20 do 30 tysięcy złotych. Więcej zdjęć młodej gwiazdy znajdziecie w galerii na górze strony.

