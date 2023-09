Jakub Rzeźniczak nagrał Paulinę z ukrycia. Potem przepraszał: Wybacz żono

Jakub Rzeźniczak razem z żoną Pauliną Rzeźniczak lubią dzielić się z obserwatorami kadrami ze wspólnego życia. Obydwoje aktywnie prowadzą konta na Instagramie. Niedawno w internecie rozbrzmiała dyskusja po tym, jak piłkarz i jego żona wrzucili wspólne wideo. Fani zaczęli spekulować, że para spodziewa się pierwszego wspólnego dziecka. Sportowiec nie zaprzeczył tym doniesieniom, ale też nie potwierdził oficjalnie. Na jednym z nagrań Rzeźniczak pokazał żonę w kuchni. Potem przepraszał.

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak odpowiada na zarzuty Magdaleny Stępień

Rzeźniczak pokazał rozgardiasz w kuchni

Paulina Rzeźniczak na Instagramie w bio napisała "gotuję, bo lubię". Na jej profilu faktycznie można znaleźć wiele filmików, na których żona piłkarza pokazuje, co przyrządza w kuchni. Tym razem to Jakub postanowił pokazać żonę w akcji. Na InstaStories nagrał z ukrycia, jak Paulina przygotowuje w niewielkiej kuchni kolację. Pomagały jej psy, do których mówiła i śpiewała. Na nagraniu słychać: "Kto to takich pomocników ma? Takich mam krasnoludków małych? Małe krasnoludki! - śpiewa Paulina. Dobra, teraz przechodzimy do części następnej dziewczęta, a więc sałata. Mycie sałaty! Otóż w dzisiejszym programie na kolację będą burgery" - mówiła Rzeźniczak. Żona sportowca miała na sobie czarne legginsy, fioletową bluzę oversize, skarpetki i żółte klapki. Włosy pozostawiła związane w luźnego koka.

Sportowiec przeprasza żonę

Nagranie piłkarz podpisał zabawnym stwierdzeniem: "Jest powiedzenie, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. U nas są trzy i zawsze na talerzu pełno, a w kuchni wesoło". Rzeźniczak przeczuł, że relacja może nie spodobać się żonie. Choć z pewnością Paulina ma dystans do siebie. Jakub dodał jednak na wszelki wypadek: "Wybacz żono". Sądzicie, że ma za co przepraszać?

Ślub Jakuba i Pauliny Rzeźniczak

Miłość Rzeźniczaka i Nowickiej rozwijała się w tle głośnej w mediach przepychanki między piłkarzem a jego poprzednią partnerką - Magdaleną Stępień, a także choroby syna Oliwiera. Para, która zaręczyła się 30 grudnia 2021 roku w Nowym Jorku, wzięła ślub 28 listopada 2022 roku w Miami. Ta informacja spotkała się z mieszanymi uczuciami poniektórych fanów show-biznesu. Piłkarzowi zarzucano, że wzięcie ślubu z nową partnerką zaledwie cztery miesiące po śmierci syna jest oznaką braku wyczucia. Więcej wspólnych zdjęć pary znajdziecie w galerii u góry strony.