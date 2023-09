Elżbieta Zającówna urodziła się w Krakowie i tam ukończyła naukę na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. W latach 90. była jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Filmy i seriale z jej udziałem cieszyły się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Elżbieta Zającówna zagrała w wielu kultowych produkcjach takich jak: "C.K. Dezerterzy" czy "Samo życie". Jednak największą sławę przyniosła jej rola Hanki Trzebuchowskiej w serialu "Matki, żony i kochanki". Kilka lat temu aktorka zdecydowała wycofać się z show-biznesu i życia w blasku fleszy. Co dziś u niej słychać?

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Kasprzyk chciała, żeby córka miała normalną pracę. "Ja nie miałam normalnego życia"

Elżbieta Zającówna nadal gra w filmach

Elżbieta Zającówna wystąpiła w filmie "Szczęścia chodzą parami". Premiera odbyła się w 2022 roku. Produkcja była gotowa wcześniej, jednak ze względu na pandemie trafiła do kin nieco później. Aktorka wcieliła się w postać matki głównego bohatera. U jej boku stanął Piotr Machalica, który zmarł w 2020 roku.

W jednej z rozmów Elżbieta Zającówna wróciła wspomnieniami do współpracy z aktorem. "Wygląda na to, że ostatnie dni zdjęciowe za jego życia spędziliśmy razem. Z Piotrem pracowało się fantastycznie. Znamy się od szkoły teatralnej, co prawda on kończył ją w Warszawie, ja w Krakowie, ale nasze drogi jakoś się krzyżowały. Graliśmy kilka razy małżeństwo i parę narzeczeńską w Teatrze Telewizji" - opowiadała w rozmowie z Super Expressem. Elżbieta Zającówna zagrała też nauczycielkę w serialu "Mały Zgon", który był emitowany w 2020 roku. W ostatnim czasie nie wystąpiła w innych produkcjach.

Czym zajmuje się Elżbieta Zającówna?

Elżbieta Zającówna jest właścicielką spółki producenckiej "Gabi", na której koncie znajduje się kilka znanych formatów m.in. "Daleko od noszy" czy "Szpital na perypetiach". Oprócz tego często pojawia się na różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. W ubiegłym roku wzięła udział w grudniowym koncercie "Sweet Sixty, czyli słodka sześćdziesiątka", który został zorganizowany z okazji 30-lecia działalności artystycznej Kwartetu Rampa. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Elżbieta Zającówna pconrad / KAPIF