Karolina Pajączkowska swoją karierę w stacji TVP Info rozpoczęła w 2019 roku. W połowie maja przestała jednak pojawiać się na antenie. Jak nieoficjalnie dowiedziały się Wirtualne media, miała przebywać na zwolnieniu lekarskim. Jej nieobecność zbiegła się też ze zmianami w kadrze dyrektorskiej. Jarosława Olechowskiego zastąpił na dyrektorskim stanowisku Michał Adamczyk, a rządy w TVP Info objął jego zastępca Samuel Pereira. Karolina Pajączkowska w końcu zabrała głos na temat przyszłości w stacji - poinformowała, że zdecydowała się nie kontynuować współpracy. Rzecznik TVP przesłał jednak oświadczenie serwisowi Plejada, z którego wynika coś innego.

Karolina Pajączkowska sama nie odeszła z TVP Info? Oświadczenie rzecznika

Karolina Pajączkowska wydała oświadczenie na Instagramie, w którym napisała: "Szanowni państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania, mój kontrakt z Telewizją Polską wygasa na początku listopada. Nie planuję go przedłużać". Serwis Plejada wysłał zapytanie w tej sprawie do rzecznika TVP. Według niego, obu stronom nie udało się dojść do porozumienia.

Kierownictwo TAI zdecydowało o niekontynuowaniu współpracy. W maju br. dyrekcja TAI prowadziła z prezenterką Karoliną Pajączkowską rozmowy dotyczące zasad dalszej współpracy. Strony nie doszły do porozumienia.

Kim jest Karolina Pajączkowska?

Karolina Pajączkowska przed laty związana była ze stacją TVN, w TVP Info zaczęła pojawiać się w 2019 roku. Związana była z takimi programami jak "Wstaje Dzień" i "Poranek Info". Specjalizowała się w tematyce międzynarodowej. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, Pajączkowska pojechała na front, żeby stamtąd relacjonować wszystkie zdarzenia. Prowadziła także letnie koncerty czy festiwal w Opolu. O swoich planach jakiś czas temu opowiadała w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". "Mówię to co myślę, a nie to, co wypada. Często słyszę: 'Byłaś w TVN, teraz jesteś w TVP. Gdzie pójdziesz, jak cię zwolnią?'. Gdzie pójdę? Może do CNN. Jestem dwujęzyczna. Nikomu nie muszę przyklaskiwać" - powiedziała. Zdjęcia prezenterki znajdziecie w galerii na górze strony.

Karolina Pajączkowska Fot. KAPiF