Maciej Rock odchodzi z pracy. Spędził tam dziesięć lat

Maciej Rock to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy i prezenterów. Karierę rozpoczął w 2000 roku. Prowadził w Tok FM program "Sułtani nocy". Rok później zadebiutował w telewizji. W stacji Polsat poprowadził "Idola". W późniejszych latach można było go oglądać w "Must Be the Music. Tylko muzyka". Prezenter stał się gwiazdą Polsatu. Brał udział w licznych wydarzeniach, jak koncert noworoczny Sylwestrowa Moc Przebojów oraz koncerty podczas festiwalu Sopot Top of the Top Festival. Od września 2013 budził Polaków w programie "Wstawaj, nie udawaj" w RMF Maxx. To właśnie z tej pracy rezygnuje.

Zobacz wideo Maciek Rock opowiedział o zabawnych wpadkach w telewizji na żywo. "Ktoś obok schrzanił!"

Maciej Rock żegna się z radiem

Od wiosny 2023 Maciej Rock współprowadzi z Maciejem Dowborem program rozrywkowy Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Zastąpił w tej roli Piotra Gąsowskiego. Dziennikarz pragnie skupić się na tej roli i pracy w telewizji, do której powrócił po latach. Dlatego też postanowił po dziesięciu latach odejść z RMF Maxx. Przyznał, że to było świetne doświadczenie. Z żadnym radiem nie współpracował tak długo. Z jednego powodu jednak się cieszy. "Wreszcie się wyśpię" - śmieje się w rozmowie z wirtualnemedia.pl.

Za mną dobra szkoła tworzenia porannego programu na żywo, z dobrą ekipą. To były wspaniałe lata i cudowne doświadczenia, bo z żadnym radiem nie byłem związany tak długo, jak z RMF Maxx - powiedział dziennikarz portalowi wirtualnemedia.pl.

Maciej Rock żegna się z radiem w dobrych warunkach, bez skandalu. O komentarz został poproszony dyrektor programowy RMF Maxx. W rozmowie z wirtualnemedia.pl zdradził, jaki był powód rezygnacji Rocka. Stacja liczy jednak na przyszłe jednorazowe współprace. "Bardzo dziękujemy Maćkowi za tę dekadę niezwykłych programów. Niestety inne zobowiązania zawodowe uniemożliwiają mu codzienne prowadzenie porannej audycji w radiu, ale mamy nadzieję na okazjonalne współprace w przyszłości" - powiedział Jarosław Pioterczak, dyrektor programowy RMF Maxx. Do Irka Jakubka we "Wstawaj, nie udawaj" jesienią dołączą Asia Meus i Filip Kliber, dotychczasowi prezenterzy rozgłośni.