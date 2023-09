Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie w życiu Dody dzieje się naprawdę dużo. Jakiś czas temu wokalistka wydała singiel z raperem Smolastym, który nieustannie cieszy się popularnością i nie schodzi ze szczytów list przebojów. Teledysk zamieszczony na Youtubie doczekał się już 19 milionów wyświetleń. Oprócz tego już niebawem startuje nowe reality show z jej udziałem. "Doda. Dream show" będzie można oglądać już od 4 września na antenie Polsatu. W programie wokalistka opowie o swojej pracy. Zobaczymy, jak przygotowuje się do występów oraz jak sława wpłynęła na jej życie.

Doda startuje z własnym biznesem. Pokazała reklamę

Jak się okazuje, to jednak nie wszystko. Mimo natłoku obowiązków artystka postanowiła wystartować z własną marką. Szczegółami podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zamieszczona reklama nie wszystkim przypadła do gustu.

1 września bieżącego roku Doda ogłosiła na Instagramie radosną nowinę. Właśnie rusza jej sklep z suplementami i kosmetykami. Celebrytka nie ukrywa z tego powodu radości i dumnie zachęca internautów do robienia zakupów. "Czekaliście tyle lat i nareszcie jest! Moje autorska marka suplementów, kosmetyków mineralnych i perfum, ale wszystko po kolei. Zatem zapraszam do zakupów" - napisała. Przy okazji Doda zamieściła reklamę wideo sklepu. Jest to krótki filmik, na którym celebrytka cała pokryta złotem pręży wyrzeźbioną sylwetkę.

Doda reklamuje własną markę. Internauci kręcą nosem. Nie takiej reakcji się spodziewała

Opublikowane nagranie wywołało niemałą sensację i spore poruszenie w sieci. Część internautów jest zachwycona i nie szczędzi miłych słów. Z kolei drugiej stronie do zachwytu bardzo daleko. Wręcz przeciwnie. Pod postem pojawiło się sporo krytycznych spostrzeżeń i negatywnych komentarzy. "Jak ten klip w ogóle przedstawia suplementy?" - zapytała jedna z internautek. "Ta reklama jest tak wulgarna, że masakra" - dodała kolejna. "Trochę bazarowa ta zajawka" - stwierdziła następna. "Filmik promocyjny kiepski i dosyć tani, ale zerknę na stronę" napisała jeszcze jedna. A wy co o tym sądzicie? Warto jednak wspomnieć, że Doda pozostała wierna artystycznej stylistyce i zdążyła przyzwyczaić fanów do tego, że lubi szokować.

