Kuba Wojewódzki wraca z nowymi odcinkami talk-show. "Otwieram nowy sezon, zamykając kilka karier" - zapowiedział program na Facebooku. Pierwszymi gośćmi będą Marcin Hakiel, o którym głośno w mediach zrobiło się po rozstaniu z Katarzyną Cichopek oraz kontrowersyjna postać - Caroline Derpienski. To właśnie na tę gościnię ostro zareagowała Aleksandra Popławska. Oberwało się też Monice Jaruzelskiej, która na rozmowę zaprosiła Jarosława Jakimowicza. Popławską poparły Edyta Pazura i Karolina Korwin Piotrowska.

Zobacz wideo Anna Mucha komentuje książkę Wojewódzkiego

Gwiazdy nie kryją oburzenia przed premierą nowego sezonu Wojewódzkiego

Caroline Derpienski szturmem weszła do polskiego show-biznesu. Jej kariera modelki jednak u niektórych budzi wątpliwości, dodatkowo celebrytka słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi także uderzających w inne osoby publiczne. Jarosław Jakimowicz także jest znany z obrażania innych. Doszło do tego, że nawet TVP zakończyła z nim współpracę. Na dobór gości u Kuby Wojewódzkiego zwróciła uwagę Aleksandra Popławska. Nie pochwala także zapraszania Jakimowicza na rozmowę, co zrobiła Monika Jaruzelska. Przy okazji zaapelowała, by osoby, których oburzają zaproszeni goście nie tracili czasu na oglądanie "show".

Oto goście programów Moniki Jaruzelskiej i Kuby Wojewódzkiego. Niejaka Caroline D., która zasłynęła m.in. z obrażania Katarzyny Nosowskiej, Sandry Kubickiej czy Anji Rubik oraz pan Jakimowicz, którego wyrzuciła nawet TVP za, delikatnie mówiąc, "nieprzyzwoite zachowania". Dziennikarze pewnie by ich nie zaprosili, gdyby nie klikalność. Oburza cię ten wybór? Nie klikaj! Nie oglądaj! Nie zwiększaj oglądalności - zaapelowała.

Aleksandra Popławska krytykuje gości Wojewódzkiego i Jaruzelskiej Instagram.com/aleksandrapoplawska

Wpis udostępniła dalej Edyta Pazura, która oznaczyła aktorkę, dodając emotikonę serduszka. Zrobiła to także Karolina Korwin Piotrowska. Dodała mocny komentarz od siebie. "A jak mówiłam debilomedia, to mówili, że hejtuję. G*wnomedia będzie ok?". Wpisy znajdziecie w galerii na górze strony.

Krytyki nie szczędzili również internauci. Pod postem zapowiadającym nowy odcinek u Kuby Wojewódzkiego pojawiły się komentarze: "Serio? Promujesz 'coś takiego'? Nie spodziewałam się tego w twoim programie", "Kuba? Komu ty dajesz atencję, zapraszając do programu?". U Moniki Jaruzelskiej na Instagramie również nie brakuje negatywnych komentarzy. "Skąd ten pomysł? Co w tym człowieku może kogokolwiek zainteresować?!", "Serio? Nie ma już na świecie nikogo interesującego?"