Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się dzięki udziałowi w siódmej edycji hitowego show TVP "Rolnik szuka żony". Pochodzący z Dolnego Śląska rolnik zgłosił się do programu, aby znaleźć drugą połówkę. To był strzał w dziesiątkę. Na jego gospodarstwo przyjechała m.in. Marta, która od razu wpadła mu w oko. Niedługo po zakończeniu emisji para wzięła ślub cywilny. Doczekała się także dziecka. W czerwcu zdecydowali się na drugą uroczystość i tym razem sakramentalne "tak" powiedzieli sobie przed kościelnym ołtarzem. Teraz uczestniczka pochwaliła się relacją z tego dnia.

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o ślubach w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Dlaczego nie uczestniczy we wszystkich? "Jest mi bardzo przykro"

Marta Paszkin pokazuje nieopublikowane wcześniej zdjęcia ze ślubu. Jest też nagranie

Od ślubu Marty Paszkin i Pawła Bodzianny minęło już trochę czasu, ale można zauważyć, że para wciąż przeżywa ten dzień. Widać to szczególnie w mediach społecznościowych, bo na swoich profilach chętnie wracają do tego wydarzenia. Niedawno żona rolnika zamieściła na Instagramie rolkę, w której pokazała nowe fotografie. Znalazło się tam też nagranie z kościoła, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, w jakim pięknym otoczeniu ślubowali sobie miłość. Usłyszeliśmy też głos śpiewaczki, która akompaniowała ceremonii.

Ave Maria wyśpiewane przez samego anioła, to chyba zwiastun szczęśliwego życia? Tego byśmy sobie z pewnością życzyli - napisała uczestniczka "Rolnik szuka żony".

Przy okazji Marta Paszkin zdradziła kolejne szczegóły ze swojego ślubu. Na mszy towarzyszyła im schola, którą kierował ojciec Pawła. "Wrzucam parę zaległych fotek z naszego ślubu. Poza wspomnianym aniołem śpiewała dla nas m.in. schola prowadzona przez Pawła tatę. To było piękne święto naszej miłości, która zaczęła się w tak nieoczywisty sposób…" - czytamy. Na InstaStories natomiast opowiedziała o tym, jak wyglądała ich droga do kościoła. Państwo młodzi zostali przywiezieni zabytkowym samochodem. Wyznała także, że mieli przygotowane prezenty dla gości. Były to breloczki ze zdjęciami szkockich krów, których hodowlą zajmuje się Bodzianny.

Fani wzruszeni nowymi zdjęciami ze ślubu Marty Paszkin i Pawła Bodzianny

Pomimo zakończenia sezonu "Rolnik szuka żony" z udziałem Marty i Pawła, to para wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem fanów. Ci z zapałem śledzą ich dalsze losy w mediach społecznościowych. Temat ślubu ulubieńców z programu był ostatnio dla nich na pierwszym miejscu, więc nic dziwnego, że posty jego dotyczące wywołują zawsze lawinę komentarzy. Tak było i tym razem, bo internauci szybko zaczęli zachwycać się zdjęciami małżeństwa. "Piękna historia, dużo miłości dla was", "Super. Kochajcie się i szanujcie", "Miłość bije na odległość" - rozpływali się użytkownicy Instagrama. Więcej zdjęć Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" znajdziecie w galerii na górze strony.