Kożuchowska ubrała się do samolotu jak na czerwony dywan. W Wenecji spotkała Lewandowską

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji ruszył w środę już po raz 80. Po raz pierwszy w historii w Konkursie Głównym znalazły się dwa filmy wyreżyserowane lub współreżyserowane przez Polki. Na Złotego Lwa szanse mają: "Zielona granica" Agnieszki Holland oraz "Kobieta z..." Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. W czwartek o podróży do Wenecji poinformowała Małgorzata Kożuchowska. Aktorka nawet w podróży samolotem nie zapomina o tym, że jest gwiazdą.

Nawet w samolocie wygląda jak z żurnala

Dzięki mediom społecznościowym Małgorzaty Kożuchowskiej wiemy, że na podróż samolotem do Wenecji nie zdecydowała się na wygodny dres, sportową koszulkę czy bluzę. Zamiast tego aktorka kolejny raz wyróżnia się z tłumu swoją stylizacją. Choć aktorka nie zagrała w żadnym z filmów, które walczą w Wenecji, już w samolocie prezentowała się jak gwiazda wydarzenia, bo w takim wydaniu spokojnie mogłaby zadać szyku na czerwonym dywanie. Założyła elegancką koszulę w paski z kołnierzykiem i stylową apaszkę, nazywaną przez stylistów "must have tego sezonu".

Zaskakujące spotkanie i pamiątkowe zdjęcie

Okazuje się, że w Wenecji pojawiło się więcej znanych osób z Polski. W czasie trwania festiwalu w mieście pojawiła się też Anna Lewandowska. Co ciekawe, żona Lewego miała już okazję spotkać się z Małgorzatą Kożuchowską. Wspólnym selfie, na którym ukryte pod wielkimi okularami przeciwsłonecznymi robią charakterystyczny dzióbek, aktorka pochwaliła się natychmiast w sieci. "Buziaki na dobry początek dnia" - napisała uradowana Małgorzata. Więcej zdjęć z jej weneckiej podróży znajdziesz w galerii na górze strony.

O czym są filmy, które mają szansę na triumf na festiwalu w Wenecji? Film Agnieszki Holland "Zielona granica" opowiada o psycholożce, która dołącza do aktywistów wspierających uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej granicy. Gra w nim m.in. Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok i Piotr Stramowski. Dzieło Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta to zaś historia życia transpłciowej osoby na tle transformacji ustrojowej. W rolach głównych występuje w nim Joanna Kulig, Mateusz Więcławek i Małgorzata Hajewska-Krzysztofik.