Wojciech Glanc jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Swoje przepowiednie publikuje w mediach społecznościowych, z czego najczęściej na YouTube. Część z nich faktycznie w jakimś stopniu się sprawdziła, czym zyskał sobie sympatię i zaufanie fanów. Teraz wypowiada się na niemal każdy temat. W swoich najnowszych wizjach, które opublikował, dużo czasu poświęcił na to, co według niego wydarzy się nadchodzącej zimy.

Wojciech Glanc straszy zimą. Mówi o mroku i strachu

Znany jasnowidz w swoim nagraniu przedstawił swoją wizję na tegoroczną zimę. Według niego może w tym czasie dojść do różnych zjawisk atmosferycznych. Wspomniał, że mogą one doprowadzić nawet do katastrofy naturalnej. "Miałem taką dziwną wizję, bo zobaczyłem rodzaj tornada - zarówno na Bałtyku, czyli od strony północy, jak i od Wschodu i Zachodu" - mówił.

Jednak nie tylko północne części Polski są według Glanca zagrożone. Jak twierdzi, niebezpieczeństwo z czasem przeniesie się w centralne rejony. "Myślę, że jakieś potężne tornada mogą dotknąć również naszych okolic, czyli tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy. Obawiam się właśnie, że doświadczenie tornada albo jakiejś potężnej burzy może spotkać okolice centralnej Polski. Boję się też zimy, która może zaskoczyć nas naprawdę dziwnym zjawiskiem. Czuję, jak gazety krzyczą, że nawiedziło nas zjawisko, które jeszcze nigdy nie wystąpiło i o którym nigdy jeszcze nie słyszeliśmy" - dodaje. Jak zareagował Wojciech Glanc na wizje? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

Wojciech Glanc fot. screen youtube/@wojciechglanc

Wojciech Glanc wdał się w konflikt z Krzysztofem Jackowskim

Kilka tygodni temu głośno było o Wojciechu Glancu, ale nie ze względu na jego przepowiednie, ale przez wypowiedzi na temat konkurenta - Krzysztofa Jackowskiego. Jasnowidz w nagraniu zamieszczonym na YouTube skrytykował kolegę z branży za to, że będzie prowadził kursy dla adeptów jasnowidzenia. "Artykuły się pokazały, że mój kolega po fachu, pan Jackowski, oferuje kursy jasnowidzenia [...] Szczerze, ja powiem z całą sympatią do jego dorobku w tej chwili. Nie każdy, kto coś potrafi, jest w stanie czegoś nauczyć. I tutaj na przykład mam bardzo dużo wątpliwości, czy pan Jackowski czegokolwiek mógłby kogokolwiek nauczyć. A to wynika z tego, w jaki sposób komunikuje się za pomocą swojego kanału na YouTube" - oceniał.