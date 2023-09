Przed Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim kolejny etap związku. Para zakupiła pierwsze wspólne mieszkanie. Obecnie trwa jeszcze jego urządzanie i wykańczanie, ale celebryci już teraz przygotowują się do przeprowadzki. Gwiazda "M jak miłość" postanowiła przed tym ważnym wydarzeniem pozbyć się zbędnych rzeczy, których nie chce zabierać do nowego lokum. Na aukcjach internetowych wystawiła część swoich ubrań.

REKLAMA

Zobacz wideo Jonatan Kilczewski o urządzaniu wnętrza dla Cichopek. Zażyczyła sobie "garderoby marzeń"

Katarzyna Cichopek pozbywa się ubrań. Kupilibyście?

Zaradna aktorka, działając w duchu less-waste, wrzuciła część swojej garderoby w drugi obieg. Założyła konto na jednym z popularnych serwisów do sprzedaży rzeczy używanych i powoli zaczęła zamieszczać ogłoszenia. Aktorka wyprzedaje zarówno ubrania swoje, jak i należące do córki. Ceny sukienek zaczynały się już od 200 złotych. Natomiast za dodatki liczyła trochę więcej. Okulary marki Celine były wystawione za 800 złotych, a inne - również znanej marki - za 700 złotych.

Cichopek dużo taniej wystawiła ubrania dziecięce, które w większości pochodziły z popularnych sieciówek. Tutaj ceny zaczynały się już nawet od 20 złotych i praktycznie nie przekraczały 100 zł. Informacją o wyprzedaży gwiazda "M jak miłość" podzieliła się na Instagramie, tam też pokazała kilka ogłoszeń. "Moją szafę znajdziecie pod nazwą Katarzyna Cichopek, a tu są ciuchy, które wrzuciłam" - oznajmiła. Celebrytka dodała także, że do każdego zamówionego przedmiotu dorzuci odręcznie napisany liścik z pozdrowieniami.

Katarzyna Cichopek wyprzedaje szafę fot. instagram/katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek jak Carrie Bradshaw. Zażyczyła sobie garderoby niczym z "Seksu w wielkim mieście"

Patrząc na ubrania, które aktorka wystawiła na sprzedaż, od razu można zauważyć, że ma słabość do zakupów. Nic więc dziwnego, że przy urządzaniu nowego mieszkania zależało jej na posiadaniu idealnej garderoby. Jako inspirację podała tę, którą Carrie Bradshaw miała w kultowym serialu "Seks w wielkim mieście". W końcu podzieliła się efektami. W garderobie dominują jasne kolory ze złotymi elementami. Pod oknem umieszczono małą toaletkę. Natomiast wzdłuż ścian znalazły się przeszklone szafy.

Projekt nowego mieszkania Cichopek i Kurzajewski powierzyli koledze z TVP, Jonatanowi Kilczewskiemu. Niedawno redakcji Plotka udało się porozmawiać z architektem, który zdradził, jak układa mu się współpraca z gwiazdami "Pytania na śniadanie". "Kasia jest świetną klientką. Polecam wszystkim architektom, żeby mieli tylko takie klientki, ze względu na to, że Kasia wie, czego chce, to po pierwsze. Po drugie - ma jasno określone, co lubi. Ona mi powiedziała, że chce, żeby to wnętrze było jasne, przytulne, takie domowe, ale i stylowe. Takie z elementami klasyki i ponadczasowości. Tak naprawdę pierwsze wizualizacje spodobały jej się w większości. Wprowadziliśmy tylko drobne zmiany" - opowiadał. Więcej zdjęć Katarzyny Cichopek znajdziecie w galerii na górze strony.