Agata i Piotr Rubikowie już od jakiegoś czasu żyją własnym amerykańskim snem. Przeprowadzili się do Miami, gdzie wiją sobie nowe, przytulne gniazdko z widokiem na ocean. Tym samym żona muzyka chętnie dzieli się z fanami szczegółami nowego rozdziału w życiu. Ostatnio wybrała się do sklepu i nie kryła zdumienia. Wszystko przez ceny produktów spożywczych.

Agata Rubik porównuje ceny w Polsce i USA

Agata Rubik uwielbia dzielić się z fanami codziennością w USA. Tym razem zabrała ich do jednego z supermarketów i pokazała, jak różnią się ceny od tych w Polsce. Okazuje się, że za karczochy musiała zapłacić nieco ponad trzy dolary, co w przeliczeniu na złotówki wyniosłoby ją około 12 złotych. Dla porównania, to samo warzywo w Polsce kosztuje dziesięć złotych więcej.

W Stanach szykuje się długi weekend, więc przyszliśmy zrobić zakupy. Z takich ciekawostek - nie wszystkie rzeczy są droższe niż w Polsce. Przykładowo karczochy, i to naprawdę piękne, są dostępne w prawie każdym większym supermarkecie, a po drugie w takim droższym sklepie kosztują 2,99 dolara bez podatku, czyli trzy z groszami. W Polsce za takiego karczocha ostatnio płaciłam 22 złote - zdradziła Agata Rubik na InstaStories.

Agata Rubik pokazuje paragon grozy z USA

Kilka dni wcześniej Agata Rubik pokazała fanom, ile średnio wynoszą jej rodzinę jednorazowe zakupy w USA. Pokazała paragon, na którym mogliśmy zobaczyć, że kupili między innymi kurczaka za sześć dolarów (25 złotych), ser żółty za pięć dolarów (20 złotych) czy też jogurt grecki za trzy dolary (12 złotych). W sumie całość wyniosła ich 107,83 dolarów, czyli około 445 złotych. Zdjęcia Rubików ze Stanów Zjednoczonych znajdziesz w naszej galerii na górze strony.