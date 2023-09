Dawid Podsiadło przeżywa ostatnio bardzo dobry okres w swoim życiu zawodowym. Jego kolejna płyta bije rekordy sprzedaży, a na ostatni koncert na PGE przyszło 80 tys. osób, co sprawiło, że wydarzenie stało się największym muzycznym eventem w Polsce. Okazuje się, że Podsiadło przeżywa także bardzo dobry czas w życiu prywatnym. Ostatnio, podczas koncertu przyłapano go na bliskości z aktorką, Marią Dębską. Czy to coś poważnego? Więcej zdjęć Marii i Dawida znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Który koncert w swoim życiu najlepiej wspominasz? [SONDA]

Dawid Podsiadło i Maria Dębska są razem? Nie szczędzili sobie czułości na koncercie

Ostatnio parę widziano na koncercie alt-J w jednym z warszawskich klubów. Portal ShowNews uzyskał relację ze spotkania gwiazd od jednego ze swoich informatorów. "Dawid i Marysia nie mogli od siebie oderwać wzroku, cały czas rozmawiali i się śmiali, ewidentnie mają się ku sobie. Ich zachowanie zdecydowanie wskazywało na to, że łączy ich coś więcej niż koleżeństwo. Nie szczędzili sobie czułych gestów i pocałunków" - wyznał informator. Co myślicie o takim połączeniu?

Dawid Podsiadło planuje kolejną trasę po stadionach

Koncerty muzyka na stadionach to ogromny sukces. Nic dziwnego, że Podsiadło planuje już kolejne wydarzenia. W przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć go m.in. na Stadionie Śląskim. Na ostatnim koncercie na PGE nie zabrakło gości specjalnych, którzy z pewnością przyczynili się do zwiększenia zainteresowania. Razem z artystą, na scenie pojawili się: Taco Hemingway, Sanah oraz Artur Rojek. ZOBACZ TEŻ: Dawid Podsiadło zadał fanom pytanie na Narodowym. Został wybuczany