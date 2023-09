Nie żyje gitarzysta Dire Straits. Jack Sonni miał 68 lat

Informację o śmierci Jacka Sonniego opublikowano na stronie Dire Straits Legacy, która zrzesza byłych muzyków zespołu. "Nasz ukochany Jack zostawił pustkę w naszym sercu i duszy... Będziemy bardzo za tobą tęsknić, zawsze pozostaniesz z nami" - czytamy na profilu grupy. Miał 68 lat. Wiadomo, że chorował, ale nie podano oficjalnej przyczyny zgonu.

Jack Sonni nie żyje. Tysiące fanów żegna gitarzystę

Jack Sonni niemal do końca koncertował z Dire Straits Legacy. Kilka dni temu grupa poinformowała, że gitarzysta musi odpuścić kilka występów ze względu na zły stan zdrowia. "Drodzy fani, niestety Jack Sonni nie będzie mógł uczestniczyć w naszych kolejnych koncertach z powodu problemów zdrowotnych. Jack, wracaj do zdrowia, czekamy na Ciebie! Z miłością, rodzina DSL" - napisano w poniedziałek 28 sierpnia.

Zarówno pod tym, jak i postem informującym o odejściu muzyka od razu pojawiła się lawina komentarzy. Fani z całego świata żegnali artystę. "Bardzo smutne wieści. Miał tylko dziesięć lat więcej ode mnie. Spoczywaj w pokoju Jack". "Bardzo mi przykro słyszeć, że Jack Sonni odszedł, będąc ogromnym fanem Dire Straits, miałem szczęście widzieć go na żywo dwa razy podczas trasy Brothers in Arms. Jego czerwony płaszcz podczas koncertu Live Aid stał się ikoną. Rozmawiałem z nim więcej niż raz, wspaniały facet" - czytamy.

Z Markiem Knopflerem poznał się w sklepie z gitarami. Tak Jack Sonni dołączył do Dire Straits

Jack Sonni urodził się 1954 roku w Pensylwanii, ale po latach przeniósł się do Nowego Jorku. Tam znalazł pracę w kultowym sklepie muzycznym Rudy's Music Stop, gdzie zaopatrywało się wielu znanych muzyków. Także założyciele Dire Straits - David i Mark Knopfler. Do pierwszego spotkania pomiędzy rockmanami a gitarzystą doszło właśnie tam. Między artystami szybko pojawiła się nić porozumienia.

Gitarzysta dołączył do Dire Straits na miejsce Davida Knopflera, który odszedł na niedługo przed rozpoczęciem nagrań do albumu "Brothers in Arms". Później Sonni towarzyszył zespołowi w trasie promującej płytę. Zagrał z nimi także na koncercie Live Aid w 1985 roku. Do dziś uważa się, że było to jedno z jego najlepszych wystąpień.