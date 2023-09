W maju 2023 roku media obiegła informacja o tym, że Kevin Costner po 19 latach małżeństwa podjął decyzję o rozstaniu z żoną Christine Baumgartner. Ona jednak od początku nie chciała ułatwiać procesu. Para miała problem z podzieleniem majątku, między innymi ze względu na to, że projektantka nie zamierzała wyprowadzić się ze wspólnego domu. Oprócz tego Baumgartner zażądała od męża ogromnych alimentów i zakwestionowała intercyzę, przez co mogła stracić półtora miliona dolarów. Nie da jednak za wygraną.

Żona Kevina Costnera żąda wyższych alimentów

Kiedy para rozpoczęła batalię sądową, Christine Baumgartner zaczęła walczyć o miesięczne alimenty w wysokości 248 tysięcy dolarów. Jednocześnie podważyła podpisaną wcześniej intercyzę, przez co mogła stracić wszystkie pieniądze, jakie jej przysługiwały. Według doniesień TMZ, Kevin Costner zaproponował wypłacanie 63 tysięcy dolarów, ponieważ jak twierdzi, jego była żona jest w stanie podjąć się pracy i samodzielnie utrzymywać. Ona jednak na to nie przystaje. Na ten moment sąd orzekł kwotę 129 tysięcy dolarów, a sprawa ma zostać ostatecznie rozwiązana 1 września 2023 roku.

Ona nie planuje szukać zatrudnienia ani angażować się w jakąkolwiek działalność generującą dochód - cytuje TMZ Kevina Costnera.

Christine Baumgartner nazywa Costnera dusigroszem. On reaguje

Christne Baumgartner uparcie twierdzi, że obecna kwota wypłacana jej przez Kevina Costnera jest stanowczo za niska na utrzymanie jej i dzieci. Nazwała go nawet dusigroszem, na co on szybko zareagował. W mediach udostępnił rachunki za zabiegi medycyny estetycznej, które miały być opłacane z jego własnego konta. Oprócz tego projektantka miała z niego korzystać, aby pokryć koszta siłowni i innych wydatków osobistych, między innymi adwokata i ponoć nie przeznaczała ani grosza na ich trójkę pociech. Więcej zdjęć Baumgartner i Costnera znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

