Piotr Rubik jest zdania, że jego przyszła żona mu się przyśniła. Poznał ją w czasie przygotowań do konkursu Miss Polonia 2005. Ona występowała, on przygotowywał muzykę. Bardzo chciał się do niej zbliżyć, ale jej nie w głowie był związek. Miała inne marzenia i cele. Jednak rok później przyjęła oświadczyny, a następnie 21 czerwca 2008 roku ślubowała mu miłość.

Historia poznania, czyli kiedy Piotr poznał Agatę. Co było dalej?

Wszystko zaczęło się od pewnego zgrupowania miss, gdzie najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski, przygotowywały się do konkursu, aby zdobyć upragniony tytuł i koronę. Wśród nich była nieznana wówczas jeszcze Agata Paskudzka, która wpadła w oko muzykowi przygotowującemu oprawę całego wydarzenia. Był nim nie kto inny, jak sam Piotr Rubik.

Było bardzo dużo fajnych dziewczyn, a mimo to ja od razu zauważyłem tylko Agatę. Tylko ją widziałem (...) Agata mi się wcześniej trochę śniła. Po premierze "Tu es Petrus" w czerwcu miałem wypadek motocyklowy i przez sześć tygodni byłem w gipsie, jeździłem do szpitala i na rehabilitację. Miałem taki sen, że w szpitalu, co są takie duże windy (...) śniło mi się, że otwierają się te drzwi i wychodzi ona - zdradził Piotr Rubik w rozmowie z Izabelą Janachowską na jej kanale YouTube.

Jednak Agata potrzebowała czasu. Muzyk jej wtedy nie oczarował. 19 lat starszy mężczyzna nie był kimś, z kim mogła się od razu związać. Wtedy jej myśli krzątały się wokół innych rzeczy. Chciała wygrać konkurs, zdobyć sławę, zwiedzić świat jako modelka z pierwszych stron gazet. "Wiedzieliśmy, że jest muzykiem. Na dzień przed finałem dowiedziałyśmy się, że wygrał na festiwalu w Sopocie. Nic o nim nie wiedziałam. W tamtym momencie myślałam tylko o konkursie" - wyznała ukochana muzyka.

Piotr Rubik zabiegał o Agatę. Szybko się oświadczył

Los w takich przypadkach bywa dość przewrotny, chociaż duże znaczenie miał tu również upór muzyka. Wiedział, że Agata jest mu pisana, więc o nią zabiegał. Po roku się oświadczył, a 21 czerwca 2008 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Rok później na świat przyszła starsza córka, Helena, a cztery lata po niej - jej młodsza siostra, Alicja. Dziś córki Rubików mają 14 i dziesięć lat. Po 15 latach związku małżonkowie zgodnie przyznają, że nadal są w sobie zakochani.

