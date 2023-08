Siostra Celine Dion o chorobie piosenkarki: Wszyscy modlimy się o cud

W grudniu 2022 roku fani Celine Dion usłyszeli druzgocącą wiadomość, że gwiazda cierpi na nieuleczalną chorobę, tzw. zespół sztywnego człowieka. Wcześniej słynna piosenkarka wielokrotnie przesuwała terminy swoich koncertów. Ostatecznie tournée zostało odwołane. Teraz głos zabrała siostra piosenkarki, która podała nowe informacje na temat stanu zdrowia gwiazdy.

Siostra Celine Dion w dramatycznych słowach o zdrowiu piosenkarki: Niewiele możemy zrobić

W rozmowie z magazynem "Hello!" siostra Celine Dion, 74-letnia Claudette, wyznała, że piosenkarka "robi wszystko, żeby wyzdrowieć, bo to silna kobieta". Siostra Dion podkreśliła, że jest to choroba, o której wciąż wiadomo bardzo niewiele.

Występują skurcze, których nie da się opanować. Trochę tak jak u kogoś, kto często podskakuje w nocy z powodu skurczu nogi lub łydki. Trochę tak jest, ale we wszystkich mięśniach. Niewiele możemy zrobić, aby ją wesprzeć i złagodzić jej ból (...). Wszyscy modlimy się o cud - powiedziała Claudette Dion w rozmowie z magazynem "Hello!".

Choroba Celine Dion wpływa na każdy aspekt jej życia. Ma problemy z chodzeniem i mówieniem

Celine Dion mówiła wcześniej fanom na Instagramie, że doświadcza spazmów, które wypływają na każdy aspekt jej codziennego życia. Mają one wpływ na trudności z chodzeniem, ale także na używanie strun głosowych do mówienia czy śpiewania. Jej światowa trasa koncertowa "Courage" została odwołana, a piosenkarka dodała, że wróci na scenę, dopiero kiedy będzie w pełni na to gotowa. 55-letnia Dion mieszka w Las Vegas, gdzie ma dostęp do "wspaniałego zespołu lekarzy". Jej siostra Claudette liczy na to, że wkrótce badacze znajdą lek, który pozwoli gwieździe wrócić do formy.

Trzymamy kciuki, aby badacze znaleźli lekarstwo na tę okropną chorobę - dodała Claudette Dion w rozmowie z "Hello!".

