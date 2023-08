Hakiel i Derpieński u Wojewódzkiego. Showman zapowiada "zamknięcie kilku karier"

Program Kuby Wojewódzkiego wraca po wakacyjnej przerwie. Nowy odcinek 35. (!) już sezonu będzie można obejrzeć już 5 września. Pierwszymi gośćmi showmana jest nie tylko wzbudzająca ostatnio wiele emocji na naszym podwórku - Caroline Derpieński, ale i Marcin Hakiel, któremu dopiero co samozwańczy król TVN utarł nosa na łamach "Polityki". "Otwieram nowy sezon, zamykając kilka karier" - napisał Wojewódzki w mediach społecznościowych pod zdjęciem z nowymi gwiazdami programu. Czy Kurzopki albo Katarzyna Nosowska mają się czego bać? Jakby nie było, czekamy z niecierpliwością na mocną dawkę dramy, bo tak ciekawego doboru gości u Kuby z topu show-biznesowych mediów, dawno nie było.

Opinie internautów o starcie nowego sezonu Kuby Wojewódzkiego

"Kuba, dzięki za zaproszenie. Było sztywniutko" - stwierdził Hakiel na Instastories i pokazał swoje zdjęcie z programu, na którym widzimy, jak Marcin pozuje na tle Caroline i Kuby. Dobór gości podzielił internautów, co nie jest niczym wyjątkowym w jego przypadku. "Oby to dało się odzobaczyć", "Świetny wybór, jestem fanką Karoliny i kreowanej przez nią postaci", "Jaki prowadzący tacy goście, żal", "Prawnicy już się cieszą, już pozwy piszą", "Coś czuję, że Kurzopki będą piec uczy" - czytamy.

Marcin Hakiel u Kuby Wojewódzkiego Fot. instagram.com/marcinhakiel

Dopiero co się zaczepiali

Ponad tydzień temu Kuba Wojewódzki w "Polityce" pochylił się nad ostatnimi wynurzeniami Marcina Hakiela o Katarzynie Cichopek. "Marcin Hakiel, były małżonek Kasi Cichopek, wyznał swoim fanom, że wynajął prywatnego detektywa, aby zdemaskować niewierność partnerki. Kasia jest znana z gry w tandetnym serialu. On teraz też - podsumował bezlitośnie gwiazdor TVN. Co ciekawe, ekspresowo doczekał się odpowiedzi tancerza. "Dzięki za dobre słowo. Mam nadzieję, że poczułeś się lepiej" - napisał tancerz do Wojewódzkiego na swoim Instastories i przy okazji dodał emotikonę, która puszcza oko. Jak widać, nie zdenerwował się, skoro minęło tylko kilka dni, a już zdążył gościć w jego programie. Jesteście ciekawi ich rozmowy i wątków, które poruszą razem z Caroline Derpieński?