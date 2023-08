Już za równy tydzień Polsat pokaże pierwszy odcinek "Nasz nowy dom" prowadzony nie przez Katarzynę Dowbor, a Elżbietę Romanowską. Wiadomo już, że show zyskało zupełnie nową czołówkę, która już pojawiła się w sieci. Zmiany wizualne i całkiem inna muzyka nie przypadły do gustu internautom podobnie jak wcześniej nowa prowadząca. Pod filmem na YouTube nie szczędzą teraz krytyki. Według wielu opinii zrobiło się "zbyt cukierkowo" i "sztucznie".

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska o hejcie za prowadzenie "Nasz nowy dom". Jak sobie z nim radzi?

Zobacz nową czołówkę "Nasz nowy dom"

Nie widać końca krytykowania wszystkiego, co dotyczy nowej edycji "Nasz nowy dom". Teraz niezadowolone opinie widzów dotyczą czołówki programu, która już jest do obejrzenia na YouTube. "Ta czołówka to jest najlepszy argument na to, że nowe, to nie zawsze znaczy lepsze. Tandetnie wygląda i mam wrażenie, że za chwilę wszystko będzie w stylu mdłej, polsatowskiej oprawy. Jakościowo nie wygląda to najciekawiej" - czytamy na forum.media2.pl. "Melodię musieli zmienić, bo ludzie, słysząc stary dżingiel, od razu włożyliby tam ciocię Dowbor. Nie obserwowałem ostatnio Eli Romanowskiej, ale w tym intro momentami zupełnie nie mogę jej poznać. Anturaż i muzyka są przesłodzone", "Muzyka niczym z reklamy suplementów diety. Mam też wrażenie, ze strasznie przesłodzona ta czołówka, cukier aż bije z ekranu. To ciepły program, ale też bez przesady" - oceniają internauci.

Romanowska nie wyremontuje wszystkich domów?

Dotychczas z ust prowadzącej w każdym odcinku padało magiczne zdanie - "Wyremontujemy wasz dom", co było już mocne przewidywalne mimo dramaturgii, która w tamtym momencie miała towarzyszyć widzom. Elżbieta Romanowska zapewniała Plotka, że w nowym sezonie w tym temacie też mogą zajść poważne zmiany. Czy jakaś rodzina tym razem usłyszy, że ekipa programu nie wyremontuje ich domu? Nowa gospodyni nie zaprzecza. "Oglądajcie program od września" - mówiła nam tajemniczo. "Do tej pory tak się wydarzało, że ten dom był remontowany zawsze, natomiast kiedyś musi być ten pierwszy raz. Może być tak, że przyjedziemy, zobaczymy i nagle się okaże, że naprawdę ten dom jest nie do uratowania. Albo przynajmniej my w ciągu pięciu dni nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To nie jest takie do końca pewne, że jak już jedziemy, to już na 100 procent, jak się widzimy, jest remont. Tak do końca nie jest" - tłumaczyła aktorka. Więcej zdjęć z nowej czołówki programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Elżbieta Romanowska Fot. KAPiF.pl