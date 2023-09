Jayne Burns pochodzi z Ohio i wciąż zadziwia ludzi bardzo młodym wyglądem - pomimo upływu lat, nadal jest w świetnej formie. Niedawno obchodziła 101 urodziny, a świat poznał ją z tiktokowych filmów koleżanki z pracy. To ona opowiedziała w sieci o niezwykłej przyjaźni z kobietą, która jest ponad 80 lat od niej starsza. Co w tym wszystkim jest takiego niezwykłego? Przede wszystkim to, że Jayne nadal jest aktywna zawodowo i nie w głowie jej emerytura. Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sposoby Jayne na długie i sekretne życie? Słodkości!

Jayne, która pracuje jako krojczy tkanin, jest naprawdę wyjątkową i niesamowitą kobietą. Od prawie czterdziestu lat powinna być na emeryturze, jednak ona nadal chce być aktywna zawodowo. 101-latka zatrudniona jest w "JoAnn Fabrics and Crafts" w Ohio i pracuje tam przez trzy dni w tygodniu. Do pracy dojeżdża samochodem, a cała podróż zajmuje jej około 20 minut.

Czy sekretem długowieczności Jayne jest praca? Jak sama przyznała, choć możliwość robienia tego, co lubi jest dla niej bardzo ważna, to najbardziej liczy się kontakt z ludźmi. Wspólne rozmowy, zabawy i dużo śmiechu to jej sekret. Jane nie ukrywa również, że chociaż ma nieco więcej zmarszczek i siwych włosów, to zdecydowanie podstawą pięknej cery jest odpowiednia pielęgnacja. "Nie myję twarzy mydłem i zanim nałożę pełny makijaż, odpowiednio oczyszczam twarz i nakładam krem nawilżający. I to codziennie" - zaznacza kobieta.

A co z dietą? Jane niczego sobie nie odmawia, jednak zawsze nakładała sobie na talerz dużo warzyw i owoców. Jej ulubionymi smakołykami są pączki i słodkie bułeczki. "Jem jedno ciastko na śniadanie i jedno po obiedzie, ot cała tajemnica" - zdradza kobieta. Jane nie ma nałogów. Nie pali papierosów i stroni od alkoholu, ale nie może odmówić trochę mocniejszego likieru dodanego do kawy. "To mi nie szkodzi" - dodaje stulatka.

Jayne zyskała sławę w internecie po tym, jak jej koleżanka z pracy, Maggie HusVar, nagrała film pokazujący ich przyjaźń, który podkreślał 80-letnią różnicę wieku, pomiędzy dwójką kobiet. Od tego czasu Maggie wrzuca co jakiś czas nowe filmiki z Jayne, która, chociaż nie do końca rozumie działanie mediów społecznościowych, to chętnie bierze udział w nagraniach.