Krystyna Janda pochwaliła się utalentowaną wnuczką. Fani nie mogą wyjść z podziwu

Krystyna Janda bardzo często wykorzystuje media społecznościowe do dzielenia się przemyśleniami na temat obozu władzy, któremu jest przeciwna. Ostatnio aktorka stanęła w obronie Donalda Tuska, gdy polityk został obrażony przez Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem zdecydowała się na moment prywaty i pokazała w sieci dokonania artystyczne swojej wnuczki. Bez wątpienia talent i zamiłowanie do sztuki zostało przekazane w genach.

Krystyna Janda pochwaliła się wnuczką. Fani od razu zauważyli podobieństwo

Krystyna Janda udostępniła w sieci post organizatorów Festiwalu Polskich filmów Fabularnych w Gdyni, na którym pojawia się jej utalentowaną wnuczka. "Poprosiliśmy twórców i twórczynie, których filmy znalazły się w selekcji Konkursu Filmów Krótkometrażowych na 48. FPFF, o zapowiedzi swoich dzieł. Dziś przedstawi się wam dwudziesty drugi film z bloku VI - "Mania!"" - czytamy na stronie festiwalu. Na nagraniu widać córkę Marii Seweryn, Lenę Jaworską, która zaprasza widzów na pokaz swojego nowego filmu. "Chcieliśmy państwa serdecznie zaprosić na pokaz naszego krótkometrażowego filmu "Mania" podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni" - zapowiedziała w materiale dziewczyna.

Wnuczka Jandy odpowiedzialna jest zarówno za scenariusz, jak i reżyserię. W komentarzach od razu zwrócono uwagę na jej głos. "Wypowiem się niemerytoryczne, ale moje pierwsze spostrzeżenie — jaki ma głos do babci podobny! Podejrzewam, że talenty artystyczne też, bo genów wydłubać nie sposób. Film obejrzę z ciekawością" - napisał jeden z fanów aktorki. Widzicie podobieństwo?

Wnuczka Krystyny Jandy zrobiła film. To wzruszająca historia

Jeśli chcecie zobaczyć na żywo film Leny Jaworskiej, to już 18 września rozpoczyna się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wydarzenie potrwa aż do 23 września i będzie prawdziwą ucztą dla fanów kina. O czym opowiada film krótkometrażowy, który stworzyła wnuczka jednej z najważniejszych polskich aktorek? To historia małej dziewczynki, która spędza wakacje u dziwnej ciotki na wsi. "Lekarstwem na samotność i tęsknotę za zajętą sobą mamą okazuje się być mała kurka, z którą dziewczynka się zaprzyjaźnia" - czytamy w opisie filmu na stronie filmweb.pl.