Beata Ścibakówna i Jan Englert korzystają z ostatnich dni lata. Znani małżonkowie przebywają teraz w Grecji, ale czymże byłby udany urlop bez odnotowania go w mediach społecznościowych? Korzystając z tego, że aktywnie działa na Instagramie, aktorka zamieściła w sieci kilka pamiątkowych zdjęć. Na jednym z nich widać ją z mężem. "Naprawdę, dostałam pozwolenie na wstawienie tego zdjęcia ze wspinaczki do Amfiteatru w białym Lindos na Rodos" - napisała. A że na jednej z fotografii małżonkowie siedzą na osłach, szybko uaktywniła się znana miłośniczka zwierząt - Kayah. Piosenkarka bez ogródek wyraziła swoje niezadowolenie z ich zachowania. Reakcja Beaty na jej komentarz była natychmiastowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jabłczyńska o prawach dziecka, które naruszano na planach zdjęciowych. Fryzjerka przypaliła jej ucho na sesji z Marcinem Tyszką

Kayah żałuje greckich osłów. Ścibakówna szybko zareagowała

W 2018 r. rząd Grecji wprowadził maksymalną wagę, jaką mogą przewozić osły. Według ówczesnych regulacji, o które walczyła PETA, zwierzęta przewożące turystów nie powinny nosić nikogo ważącego więcej niż 50 kg lub jedną piątą wagi zwierzęcia. Nie jest to jednak często respektowane i z tego co relacjonują podróżnicy w sieci, osły w dalszym stopniu pełnią często atrakcję, wożąc na pełnym słońcu ludzi. Skorzystanie z nich nie spodobało się Kayah. "Co do osiołków to mi żal" - skomentowała gwiazda. By nie było tak gorzko, skomplementowała też aktorkę. "Ale pięknie w ogóle wyglądasz" - dodała. Jej reakcja nie przeszła bez echa i Beata poczuła się wywołana do tablicy.

Mnie też ich żal, ale przede wszystkim myślę o zdrowiu mojego męża - napisała Beata Ścibakówna.

Internauci dołączają do Kayah. Piszą, że się zawiedli

Również internauci zwrócili uwagę na trudny los zwierząt i nie są zadowoleni z zachowania aktorów. "Wielce niepoprawne takie dosiadanie osiołków, które nie powinny tak pracować. To dla mnie to samo, jak jazda wozami na Gubałówkę i inne „prace", które zwierzęta wykonują dla turystów w ciężkich warunkach", "Bardzo panią szanuję, ale to jest nie do wybaczenia. Jest tyle petycji, aby oszczędzić te biedne zwierzaki wykorzystywane bezlitośnie. W Grecji i na całym świecie. Nie mogę uwierzyć, że dla pani jest różnica między psem maskotką na kanapie i osiołkiem, który powinien mieć zupełnie inne życie. Straszny zawód", "Gdzie się podział państwa szacunek do zwierząt? Tak nie powinno być", "Po co wybieracie państwo taką wycieczkę, skoro zdrowie nie pozwala?" - czytamy. Więcej zdjęć z greckich wakacji aktorów - w tym z przejażdżki na osłach - znajdziesz w galerii na górze strony.

Jan Englert i Beata Ścibakówna Fot. Kapif.pl