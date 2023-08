Tej jesieni na antenie stacji TTV zobaczymy drugą edycję show "Diabelnie boskie". Nową bohaterką programu będzie Monika Wawrzak. To właścicielka ekskluzywnych butików w Częstochowie i Warszawie, która już wcześniej była zapraszana do wzięcia udziału w popularnych "Królowych życia". W rozmowie z Plotkiem Wawrzak opowiedziała także o swojej znanej sąsiadce, Małgorzacie Rozenek. Okazuje się, że nie od razu zapałała do niej sympatią.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan komentuje głośny film Stanowskiego. "Trzymam się zasady, żeby nie oceniać innych"

Monika Wawrzak z "Diabelnie boskich" to sąsiadka Małgorzaty Rozenek

W rozmowie z redaktorem Plotka Marcinem Wolniakiem nowa bohaterka "Diabelnie boskich" wyznała, że do Warszawy przeniosła się trochę za sprawą syna, Filipa, który rozpoczął tam studia. Szybko postanowiła rozwinąć swoją działalność związaną z butikiem także w stolicy. Co więcej, tak się złożyło, że jej sąsiadką jest Małgorzata Rozenek. Początkowo Wawrzak była jednak sceptyczna wobec gwiazdy.

Moja sąsiadka to Małgosia Rozenkowa. Początkowo za nią nie przepadałam. Spotykałyśmy się, mijałyśmy gdzieś po drodze, ale nie była jeszcze wtedy tak bardzo "na tapecie" jak w tej chwili. Taka się wydawała lekko wyniosła. Natomiast, im bliżej ją poznałam, tym bardziej jestem nią zachwycona i zauroczona. Jak się na nią patrzy, to jest zagadka - czy korzysta z medycyny estetycznej, czy nie korzysta. Wygląda przepięknie i jest przemiłą osobą. Zawsze sobie jakieś uśmieszki i machanie rączką wymieniamy - powiedziała w Monika Wawrzak w rozmowie z Plotkiem.

W show TTV Monika Wawrzak weźmie udział wraz z synem Filipem

Monika Wawrzak wyjawiła także Plotkowi, że już wcześniej miała być bohaterką programu "Królowe życia". Wszystko dlatego, że z show chciała się wycofać Dagmara Kaźmierska. Gdy jednak dowiedziała się, że to Wawrzak ma ją zastąpić, postanowiła zostać w programie. Niechęć do nowej "diabelnie boskiej" miała wynikać także z faktu, że obie panie prowadzą sprzedaż ubrań ze swoich butików na internetowych transmisjach.

Jeśli chodzi o konflikt, to była jakaś sytuacja na live, gdy Dagmara Kaźmierska wygrażała, że mnie puści z torbami. Jakoś przędę dalej i mam się dobrze (...). Najpierw się zdecydowała, że odejdzie z "Królowych życia". Później, gdy wyszło na jaw, że to akurat ja mam wejść na jej miejsce, stwierdziła, że absolutnie się nie zgadza i jeszcze zostanie sezon. Nie dopuściła mnie, a ja sobie grzecznie czekałam. Cierpliwość to nie jest moja dobra cecha, ale czasami warto, jak widać, poczekać - podkreśliła Monika Wawrzak w rozmowie z Plotkiem.

W show TTV obok Moniki Wawrzak ma pojawiać się także jej syn, Filip. To matka zaszczepiła w nim zainteresowanie modą. Obecnie wspólnie działają w branży i prowadzą swoje butiki. Myślicie, że ich losy zainteresują telewidzów tak bardzo, jak perypetie Dagmary i Conana? Będziecie oglądać "Diabelnie boskie"? Dajcie znać w komentarzach.

Monika Wawrzak, Filip Wawrzak Fot. Instagram.com/monika.wawrzak screen