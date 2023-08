Piotr Cyrwus zdobył sympatię wielu widzów rolą bardzo rodzinnego, ale nieco nieporadnego Ryśka z "Klanu". O prywatnym życiu aktora wiadomo niewiele, ale pewne jest, że od lat jest mężem aktorki Mai Berełkowskiej, z którą doczekał się dwójki dzieci. Teraz okazuje się, że aktor ma też nieślubnego syna. Nigdy nie ukrywał tego przed swoją wybranką.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman opisze swoje problemy w książce? "Myślę o tym. W moim życiu dużo złych rzeczy się wydarzyło"

Cyrwus ma nieślubnego syna. Dowiedział się, że zostanie ojcem, gdy wrócił z Ameryki

Piotr Cyrwus matkę swojego najstarszego syna poznał w okresie studenckim. Jak donosi informator tygodnika "Życie na gorąco", Mateusz to owoc związku aktora z góralką z Podhala. "Mateusz to kawalerski syn Piotra. Dopiero po 18. urodzinach zbliżył się do ojca, a nawet wprowadził się do jego krakowskiego domu " - czytamy w tygodniku. Romans nie trwał długo, ponieważ Cyrwus wyleciał na trzy miesiące do pracy w Ameryce. Po powrocie dowiedział się, że zostanie ojcem.

Cyrwus o swoich dzieciach. Jednego żałuje

Gdy Cyrwus związał się z Mają Barełkowską, nie ukrywał przed nią, że ma nieślubnego syna. Obecnie aktor nie chce dużo mówić w mediach o swoich dzieciach. Wspomniał jednak, że Mateusz pracował przy filmie "Hugo i jego wynalazek", drugi syn Łukasz pracuje w korporacji, a córka Anna Maria poszła w kierunku aktorstwa. "Z dziećmi trzeba przede wszystkim być. Jedyne, czego żałuję, to, że ze względu na zawodowe obowiązki nie zawsze było mi to dane. Taki już jest nasz świat, świat karier i pogoni za chlebem, że zabiera nam wiele cennego czasu, który moglibyśmy poświęcić dzieciom" - wspomniał Piotr Cyrwus w rozmowie z "Życiem na gorąco". Kiedy tygodnik wprost zapyta aktora o nieślubnego syna, odpowiedział: "Czy to powód do wstydu?"

Piotr Cyrwus Fot. Kapif.pl